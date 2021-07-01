ВИДЕО. Селезнев поддерживает форму в Киеве

Украинский форвард не спешит завершать игровую карьеру

  • 01.07.2021 15:39
  • 1371 просмотр
  • 4 комментария
ВИДЕО. Селезнев поддерживает форму в Киеве
© Instagram. Евгений Селезнев

35-летний украинский нападающий Евгений Селезнев, чей контракт в минувшем сезоне принадлежал «Колосу», поддерживает спортивную форму в Киеве.

«Как всегда под контролем профессионала Валентина Литвинчука», — прокомментировал Селезнев видео своих тренировок. С 1 июля футболист находится в статусе свободного агента.

Минувшей зимой Селезнев был исключен из состава «Колоса» после конфликта с главным тренером команды Русланом Костышиным на учебно-тренировочных сборах.

Всего Селезнев провел за «Колос» 12 матчей во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Селезнев может продолжить карьеру в «Черноморце».

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 01.07.2021 17:09
    0
    bullyUA, 01.07.2021 17:05
    Кто же этого кормильца возьмет в сборную? Да еще тренировку проводит под песенку крымнашиста.
    Вое депутаты бродят в футболках сборной. Это же не значит, что они будут играть в УПЛ.
    Ссылка
    maz_vyshnevskogo
      maz_vyshnevskogo, 01.07.2021 17:08
    0
    Тут все ясно.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.07.2021 17:05
    0
    Все идеально! Пока...), 01.07.2021 16:16
    Надо тренироваться в синей футболке сборной Украины.
    Кто же этого кормильца возьмет в сборную? Да еще тренировку проводит под песенку крымнашиста.
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 01.07.2021 16:16
    0
    Надо тренироваться в синей футболке сборной Украины.
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 01.07.2021 17:09
    0
    bullyUA, 01.07.2021 17:05
    Кто же этого кормильца возьмет в сборную? Да еще тренировку проводит под песенку крымнашиста.
    Вое депутаты бродят в футболках сборной. Это же не значит, что они будут играть в УПЛ.
    Ссылка
    maz_vyshnevskogo
    online
      maz_vyshnevskogo, 01.07.2021 17:08
    0
    Тут все ясно.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.07.2021 17:05
    0
    Все идеально! Пока...), 01.07.2021 16:16
    Надо тренироваться в синей футболке сборной Украины.
    Кто же этого кормильца возьмет в сборную? Да еще тренировку проводит под песенку крымнашиста.
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 01.07.2021 16:16
    0
    Надо тренироваться в синей футболке сборной Украины.
    Ссылка
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