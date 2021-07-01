Президент Барселоны: «Хотел бы объявить о контракте Месси. Но пока не могу»

Жоан Лапорта продолжает переговоры

  • 01.07.2021 15:27
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Президент Барселоны: «Хотел бы объявить о контракте Месси. Но пока не могу»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не обеспокоен тем фактом, что главная звезда команды Лионель Месси сегодня стал свободным агентом.

«Мы хотим, чтобы Лео остался. И он сам этого хочет. Все идет по плану, переговоры продолжаются. Мы найдем решение».

«Я бы хотел прямо сейчас объявить о контракте Месси. Но пока не могу, так как мы продолжаем диалог», - сказал Лапорта.

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны ПСЖ, однако испанские СМИ утверждают, что Месси точно останется в каталонской команде.

Сейчас Месси выступает за сборную Аргентины на Копа Америка.

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Источник — Marca

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