Президент Барселоны: «Хотел бы объявить о контракте Месси. Но пока не могу»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не обеспокоен тем фактом, что главная звезда команды Лионель Месси сегодня стал свободным агентом.
«Мы хотим, чтобы Лео остался. И он сам этого хочет. Все идет по плану, переговоры продолжаются. Мы найдем решение».
«Я бы хотел прямо сейчас объявить о контракте Месси. Но пока не могу, так как мы продолжаем диалог», - сказал Лапорта.
Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны ПСЖ, однако испанские СМИ утверждают, что Месси точно останется в каталонской команде.
Сейчас Месси выступает за сборную Аргентины на Копа Америка.
Источник — Marca
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