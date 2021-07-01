Бацула станет игроком Ворсклы

Спортивный директор «Ворсклы» Александр Фундерат сообщил о подписании предварительного контракта с 29-летним защитником Андреем Бацулой. Соглашение вступит в силу с января 2022 года.
На данный момент Бацула, поигравший в «Звезде», «Александрии» и «Кортрейке», выступает в минском «Динамо». Бацула сыграл 13 матчей, в которых сделал 4 голевые передачи.
Нынешним летом «Ворскла» усилилась эстонским защитником Йоонасом Таммом, который перешел из «Десны».
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Источник — ФК Ворскла
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