Бацула станет игроком Ворсклы

Спортивный директор «Ворсклы» Александр Фундерат сообщил о подписании предварительного контракта с 29-летним защитником Андреем Бацулой. Соглашение вступит в силу с января 2022 года.

На данный момент Бацула, поигравший в «Звезде», «Александрии» и «Кортрейке», выступает в минском «Динамо». Бацула сыграл 13 матчей, в которых сделал 4 голевые передачи.

Нынешним летом «Ворскла» усилилась эстонским защитником Йоонасом Таммом, который перешел из «Десны».