ФОТО. Игры в бассейне. Сборная Англии расслабляется перед матчем с Украиной

Команда Гарета Саутгейта продолжает подготовку к матчу четвертьфинала Евро-2020 против Украины. Игроки сборной Англии провели расслабляющий день в бассейне.
Матч Украина - Англия состоится 3 июля в Риме.
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Источник — Sport.ua
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Так от, копали і викопали собі яму)
Жаль, ніхто фото не обновив після матчу
Дорозважались!
Тепер Англія дограється…
Дорозважались!
Тепер Англія дограється…
Так от, копали і викопали собі яму)
Жаль, ніхто фото не обновив після матчу
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