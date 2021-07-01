ФОТО. Игры в бассейне. Сборная Англии расслабляется перед матчем с Украиной

Игроки развлекались в бассейне

  • 01.07.2021 14:10
  • 3407 просмотров
  • 9 комментариев
ФОТО. Игры в бассейне. Сборная Англии расслабляется перед матчем с Украиной
© Getty Images/Global Images Ukraine

Команда Гарета Саутгейта продолжает подготовку к матчу четвертьфинала Евро-2020 против Украины. Игроки сборной Англии провели расслабляющий день в бассейне.

Матч Украина - Англия состоится 3 июля в Риме.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Tasha19
    online
      Tasha19, 01.07.2021 15:32
    0
    Хай би ще й на полі продовжили розслаблятися)))
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 01.07.2021 15:26
    0
    Наши в Риме по музеям ходят-Циганик
    Ссылка
    Ададададада Аьададададад
    online
      Ададададада Аьададададад, 01.07.2021 14:52
    +1
    Вони не дурачка валяють, а відновлюються так. Нашим теж не помішало б щоб не ходити пішки по полю
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 01.07.2021 14:44
    0
    Памятаєте фото, Ше швеція копала яму, а наші хлопці стояли навколо….
    Так от, копали і викопали собі яму)
    Жаль, ніхто фото не обновив після матчу
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 01.07.2021 14:41
    +3
    Вже Швеція розважалась в ігрових зонах перед матчем, машинки, апериканські гірки,…
    Дорозважались!
    Тепер Англія дограється…
    Ссылка
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 01.07.2021 14:36
    0
    Не піддони, а піжони!!!!
    Ссылка
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 01.07.2021 14:35
    -6
    Їй богу розгром. Пацани спокійні, дурачаться. Наші мабуть трясуться, тренуються, бояться ногу звернути на трєнькі. Жалко, шо піддони професійні трудях наших після басєйна розберуть на запчасті
    Ссылка
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 01.07.2021 14:31
    +1
    Стерлінг готується пірнати?
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 01.07.2021 14:16
    +5
    Видно що хлопці серйозно готуються до чвертьфіналу, а не хочуть закидати суперників шапками
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 01.07.2021 14:16
    +5
    Видно що хлопці серйозно готуються до чвертьфіналу, а не хочуть закидати суперників шапками
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 01.07.2021 14:41
    +3
    Вже Швеція розважалась в ігрових зонах перед матчем, машинки, апериканські гірки,…
    Дорозважались!
    Тепер Англія дограється…
    Ссылка
    Ададададада Аьададададад
    online
      Ададададада Аьададададад, 01.07.2021 14:52
    +1
    Вони не дурачка валяють, а відновлюються так. Нашим теж не помішало б щоб не ходити пішки по полю
    Ссылка
    Pro100ecspert
    online
      Pro100ecspert, 01.07.2021 14:31
    +1
    Стерлінг готується пірнати?
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 01.07.2021 15:32
    0
    Хай би ще й на полі продовжили розслаблятися)))
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 01.07.2021 15:26
    0
    Наши в Риме по музеям ходят-Циганик
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 01.07.2021 14:44
    0
    Памятаєте фото, Ше швеція копала яму, а наші хлопці стояли навколо….
    Так от, копали і викопали собі яму)
    Жаль, ніхто фото не обновив після матчу
    Ссылка
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 01.07.2021 14:36
    0
    Не піддони, а піжони!!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности