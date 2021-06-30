ФОТО. Сборная Украины прибыла в Рим на матч Евро-2020 против Англии

Сборная Украины прилетела в римский аэропорт Фьюмичино 30 июня в 20:55 по центральноевропейскому времени. Полет из Глазго длился ровно 3 часа. В Рим прибыли 24 игрока, тренерский штаб, медицинский и административный персонал сборной.

Быстро пройдя паспортный контроль, сине-желтые на брендированном эмблемой Евро-2020 автобусе с надписью Ukraine отправились в отель Parco dei Principi, дорога к которому заняла чуть меньше получаса. Пятизвездочные апартаменты, выбранные оргкомитетом Евро для участников чемпионата, расположены рядом со знаменитым парком «Вилла Боргезе».

В программе сборной Украины также были ужин и отдых. Первая тренировка в месте проведения четвертьфинала чемпионата Европы состоится 1 июля вечером. Сине-желтые будут готовиться на полях мультиспортивного центра олимпийской подготовки имени Джулио Онести.

Матч 1/4 финала Евро-2020 между Украиной и Англией пройдет в Риме 3 июля в 22:00.

Состав сборной Украины:

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14 Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 16 Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Роман Безус, 20. Александр Зубков, 21 Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23 Анатолий Трубин, 24 Александр Тымчик, 26. Артем Довбик.