Ракицкий был уверен в проходе сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020

Ярослав еще в день матча говорил, что команда Шевченко обыграет Швецию

  • 01.07.2021 14:01
  • 4626 просмотров
  • 13 комментариев
Ракицкий был уверен в проходе сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский легионер «Зенита» Ярослав Ракицкий накануне матча Швеция - Украина рассказал, что будет болеть за свою национальную сборную.
 
«Вечером будет тренировка, а потом буду за Украину болеть, за своих. Они сегодня пройдут», – сказал футболист 29 июня.
 
Прогноз Ярослава оказался верным, команда Андрея Шевченко победила со счетом 2:1, вырвав победу в дополнительное время.
 
Отметим, что Ракицкий провел в составе сборной Украины 54 матча.

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Источник — ФК Зенит

(5 голосов)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.07.2021 15:33
    +1
    ALKOSruLKA, 01.07.2021 15:30
    ага, особенно почитай про его несогласие играть за "сборную б@ндеровцев"... Сейчас уже вдруг "своими" стали...
    Можно добавить, что он принципиально отказывался петь гимн Украины.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 01.07.2021 15:32
    +2
    вот выдержка с его вьюхи: "- Знаете, я возможно и какой-то неправильный. Но для меня моя страна - это Донбасс. Никто не будет спорить, что это уникальное место. У людей, выросших там, особый менталитет, свои понятия. За «Шахтер» я готов отдавать себя без остатка. Но я не могу играть за сборную бандеровцев. Последней каплей стала наша субботняя игра во Львове. Чего только я не наслушался с трибун. А эти баннеры львовских фанов? Кто на них изображен? Шухевич и Бандера - они же преступники. Поэтому лично я за «Объединенный чемпионат». Донбасс был, есть и будет с Россией. И если бы сейчас на дворе была середина 90-х я бы как Витя Онопко начал выступать за российскую команду. Не задумываясь, - цитирует футболиста газета "Голос Енакиево"."
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 01.07.2021 15:30
    +2
    ShakhtarFCSD, 01.07.2021 15:07
    Какой бы ни был, но нигде публично за сепаров ни разу не высказывался, и против Украины. Он более 50 матчей за СбУ отыграл топово.
    ага, особенно почитай про его несогласие играть за "сборную б@ндеровцев"... Сейчас уже вдруг "своими" стали...
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.07.2021 15:28
    +2
    Если это вернется в Украину, то очень надеюсь, что им очень плотно займется СБУ.
    Ссылка
    Xron7777
    online
      Xron7777, 01.07.2021 15:18
    +3
    Бог ему судья.
    Ссылка
    ShakhtarFCSD
    online
      ShakhtarFCSD, 01.07.2021 15:07
    -9
    FranzFCMetallist, 01.07.2021 14:23
    за своих? твои это сепары и буряты, что в окопах сидят. А ты предатель.
    Какой бы ни был, но нигде публично за сепаров ни разу не высказывался, и против Украины. Он более 50 матчей за СбУ отыграл топово.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.07.2021 15:02
    +8
    Вся разношёрстная вата резко начала вспоминать о дружбе, славянском мире и "давайте помиримся". Безбожные лицемеры.
    Ссылка
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 01.07.2021 14:54
    +3
    Ну...это такое. Путин тоже был уверен, что Юго-Восток Украины ждёт его, чмоыря больного как несчастные крымчане убогие. Но...увы...получил по трупакам своим русским отпор. Так что...знать и хотеть это херня
    Ссылка
    Юра Шопов
    online
      Юра Шопов, 01.07.2021 14:52
    -10
    Комментарий свернут. Показать
    FranzFCMetallist, 01.07.2021 14:23
    за своих? твои это сепары и буряты, что в окопах сидят. А ты предатель.
    А ты вобще рот закрой, он хоть играл за сборную Украины, и может ещё будет играть, обстоятельства не предсказуемые, а ты следи за своими патриотами, вроде Пети
    Ссылка
    Юра Шопов
    online
      Юра Шопов, 01.07.2021 14:49
    -8
    Комментарий свернут. Показать
    vital, 01.07.2021 14:42
    Забагато лже-патріотів хочуть примазатися до успіху нашої збірної з футболу на Євро.
    Ты лучше следи за патриотами вроде Пети и всей её братии
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 01.07.2021 14:42
    +7
    Забагато лже-патріотів хочуть примазатися до успіху нашої збірної з футболу на Євро.
    Ссылка
    FranzFCMetallist
    online
      FranzFCMetallist, 01.07.2021 14:23
    +6
    за своих? твои это сепары и буряты, что в окопах сидят. А ты предатель.
    Ссылка
    SPb
    online
      SPb, 01.07.2021 14:22
    -2
    Ярик Вангицкий
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.07.2021 15:02
    +8
    Вся разношёрстная вата резко начала вспоминать о дружбе, славянском мире и "давайте помиримся". Безбожные лицемеры.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 01.07.2021 14:42
    +7
    Забагато лже-патріотів хочуть примазатися до успіху нашої збірної з футболу на Євро.
    Ссылка
    FranzFCMetallist
    online
      FranzFCMetallist, 01.07.2021 14:23
    +6
    за своих? твои это сепары и буряты, что в окопах сидят. А ты предатель.
    Ссылка
    Xron7777
    online
      Xron7777, 01.07.2021 15:18
    +3
    Бог ему судья.
    Ссылка
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 01.07.2021 14:54
    +3
    Ну...это такое. Путин тоже был уверен, что Юго-Восток Украины ждёт его, чмоыря больного как несчастные крымчане убогие. Но...увы...получил по трупакам своим русским отпор. Так что...знать и хотеть это херня
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 01.07.2021 15:32
    +2
    вот выдержка с его вьюхи: "- Знаете, я возможно и какой-то неправильный. Но для меня моя страна - это Донбасс. Никто не будет спорить, что это уникальное место. У людей, выросших там, особый менталитет, свои понятия. За «Шахтер» я готов отдавать себя без остатка. Но я не могу играть за сборную бандеровцев. Последней каплей стала наша субботняя игра во Львове. Чего только я не наслушался с трибун. А эти баннеры львовских фанов? Кто на них изображен? Шухевич и Бандера - они же преступники. Поэтому лично я за «Объединенный чемпионат». Донбасс был, есть и будет с Россией. И если бы сейчас на дворе была середина 90-х я бы как Витя Онопко начал выступать за российскую команду. Не задумываясь, - цитирует футболиста газета "Голос Енакиево"."
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 01.07.2021 15:30
    +2
    ShakhtarFCSD, 01.07.2021 15:07
    Какой бы ни был, но нигде публично за сепаров ни разу не высказывался, и против Украины. Он более 50 матчей за СбУ отыграл топово.
    ага, особенно почитай про его несогласие играть за "сборную б@ндеровцев"... Сейчас уже вдруг "своими" стали...
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.07.2021 15:28
    +2
    Если это вернется в Украину, то очень надеюсь, что им очень плотно займется СБУ.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.07.2021 15:33
    +1
    ALKOSruLKA, 01.07.2021 15:30
    ага, особенно почитай про его несогласие играть за "сборную б@ндеровцев"... Сейчас уже вдруг "своими" стали...
    Можно добавить, что он принципиально отказывался петь гимн Украины.
    Ссылка
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