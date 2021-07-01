Ракицкий был уверен в проходе сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020

Украинский легионер «Зенита» Ярослав Ракицкий накануне матча Швеция - Украина рассказал, что будет болеть за свою национальную сборную.



«Вечером будет тренировка, а потом буду за Украину болеть, за своих. Они сегодня пройдут», – сказал футболист 29 июня.



Прогноз Ярослава оказался верным, команда Андрея Шевченко победила со счетом 2:1, вырвав победу в дополнительное время.



Отметим, что Ракицкий провел в составе сборной Украины 54 матча.