Довбику предлагают присвоить звание почетного гражданина Черкасс

Не рановато ли?

  • 01.07.2021 13:40
  • 723 просмотра
  • 3 комментария
Довбику предлагают присвоить звание почетного гражданина Черкасс
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форварду сборной Украины Артему Довбику предлагают присвоить звание почетного гражданина Черкасс.
 
С такой инициативой на сессии горсовета выступил председатель Ассоциации футбола Черкасской области Владислав Голуб.
 
- В сборной Украины есть два наших земляка – Виталий Миколенко и Артем Довбик. Артем сделал такую рекламу городу, какую не сделает никто другой. Я обращаюсь с просьбой отметить этого парня.
Своим примером он показывает каждому жителю Черкасс, что такое цель и как ее нужно достигать. Поэтому я выступаю с предложением присвоить Артему звание почетного гражданина нашего города.
Хорошо играла вся сборная, но Довбик сделал так, чтобы про Черкассы говорили не только в Украине, но и во всем мире, - сказал Голуб.
 
Секретарь городского совета Юрий Тренкин пообещал, что соответствующий вопрос будет рассмотрен на исполкоме и будет включен в повестку дня следующего сессии горсовета.

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Источник — 18000.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    axylinam
      axylinam, 01.07.2021 14:06
    0
    Идиотизм полнейший,если бы это был финальный матч,тогда да
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 01.07.2021 13:56
    0
    шведы да и вся европа после игры кинулись изучать биографию Довбыка, что за дебилизм из уст этого Голуба?
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 01.07.2021 13:53
    +2
    Мда, таких совкоголовых председателей гнать надо поганой метлой
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 01.07.2021 13:53
    +2
    Мда, таких совкоголовых председателей гнать надо поганой метлой
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 01.07.2021 14:06
    0
    Идиотизм полнейший,если бы это был финальный матч,тогда да
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 01.07.2021 13:56
    0
    шведы да и вся европа после игры кинулись изучать биографию Довбыка, что за дебилизм из уст этого Голуба?
    Ссылка
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