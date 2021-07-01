Форварду сборной Украины Артему Довбику предлагают присвоить звание почетного гражданина Черкасс.



С такой инициативой на сессии горсовета выступил председатель Ассоциации футбола Черкасской области Владислав Голуб.



- В сборной Украины есть два наших земляка – Виталий Миколенко и Артем Довбик. Артем сделал такую рекламу городу, какую не сделает никто другой. Я обращаюсь с просьбой отметить этого парня.

Своим примером он показывает каждому жителю Черкасс, что такое цель и как ее нужно достигать. Поэтому я выступаю с предложением присвоить Артему звание почетного гражданина нашего города.

Хорошо играла вся сборная, но Довбик сделал так, чтобы про Черкассы говорили не только в Украине, но и во всем мире, - сказал Голуб.



Секретарь городского совета Юрий Тренкин пообещал, что соответствующий вопрос будет рассмотрен на исполкоме и будет включен в повестку дня следующего сессии горсовета.

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