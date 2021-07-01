ЗАХОВАЙЛО: «Мы стоим в шаге от новой истории украинского футбола»

Известный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло поделился мыслями о выходе сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020.
«Послесловие к матчу Швеция – Украина. Страсти улеглись, и теперь можно осознать важность и ценность этой победы для каждого украинца.
В Европе эту победу воспринимают как огромный труд и волю к победе украинской сборной. Читаю отзывы болельщиков, некоторые считают, что нам повезло. Нет, ребята, за каждым везением стоит титанический труд игроков и тренеров.
Мы стоим в шаге от новой истории украинского футбола. Мы должны все – и болельщики, и команда – сплотится вокруг нашей цели. Выйти в матче против англичан как на последний бой. Всё в наших руках.
Моя скромная мечта? Хочу, чтобы в полуфинале встретились Украина – Чешская Республика. Слава Украине! Героям слава!», – написал Заховайло в фейсбуке.
Источник — Facebook
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