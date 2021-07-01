ЗАХОВАЙЛО: «Мы стоим в шаге от новой истории украинского футбола»

Специалист считает, что в матче с англичанами все в наших руках

  • 01.07.2021 12:22
  • 594 просмотра
  • 1 комментарий
ЗАХОВАЙЛО: «Мы стоим в шаге от новой истории украинского футбола»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло поделился мыслями о выходе сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020.
 
«Послесловие к матчу Швеция – Украина. Страсти улеглись, и теперь можно осознать важность и ценность этой победы для каждого украинца.
 
В Европе эту победу воспринимают как огромный труд и волю к победе украинской сборной. Читаю отзывы болельщиков, некоторые считают, что нам повезло. Нет, ребята, за каждым везением стоит титанический труд игроков и тренеров.
 
Мы стоим в шаге от новой истории украинского футбола. Мы должны все – и болельщики, и команда – сплотится вокруг нашей цели. Выйти в матче против англичан как на последний бой. Всё в наших руках.
 
Моя скромная мечта? Хочу, чтобы в полуфинале встретились Украина – Чешская Республика. Слава Украине! Героям слава!», – написал Заховайло в фейсбуке.

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Источник — Facebook

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Комментарии
    DK1961
    online
      DK1961, 01.07.2021 12:32
    0
    Перед матчем он писал, что шведы выиграют. Теперь срочно запатриотил
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 01.07.2021 12:32
    0
    Перед матчем он писал, что шведы выиграют. Теперь срочно запатриотил
    Ссылка
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