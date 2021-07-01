ЖОРЖИНЬО: «На Евро-2020 мы еще не достигли чего-то грандиозного»

29-летний полузащитник сборной Италии Жоржиньо поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против национальной команды Бельгии.

«Нам следует со всем уважением отнестись к сборной Бельгии, занимающей первое место в рейтинге ФИФА, но у всех команд есть свои слабые места. Было бы ошибкой считать, что на этом турнире мы уже достигли чего-то грандиозного», - сказал Жоржиньо.

Матч Бельгия – Италия состоится в пятницу, 2 июля. Начало в 22:00.

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