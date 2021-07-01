Гарри РЕДНАПП: «Украина в четвертьфинале Евро, значит, она лучше России»

Тренер ряда клубов Английской Премьер-лиги Гарри Реднапп порассуждал о силе сборных Украины и России. Напомним, украинская команда вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, тогда как Россия вылетела после группового этапа.

«Кто сильнее, Украина или Россия? Сложно сказать. Не хочу никого расстраивать. Если скажу, что Россия лучше, то расстроятся украинцы. Если скажу, что Украина лучше, то расстроятся русские. Но Украина все еще борется за победу, она в четвертьфинале, а Россия вылетела после группового этапа. Если следовать этой логике, то сборная Украины лучше», - сказал Реднапп.

Напомним, что в четвертьфинале Евро-2020 Украина сыграет с Англией. Игра состоится в Риме 3 июля.

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