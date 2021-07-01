Гарри РЕДНАПП: «Украина в четвертьфинале Евро, значит, она лучше России»

Английский тренер сравнил две сборные

  • 01.07.2021 11:46
  • 3597 просмотров
  • 4 комментария
Гарри РЕДНАПП: «Украина в четвертьфинале Евро, значит, она лучше России»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер ряда клубов Английской Премьер-лиги Гарри Реднапп порассуждал о силе сборных Украины и России. Напомним, украинская команда вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, тогда как Россия вылетела после группового этапа.

«Кто сильнее, Украина или Россия? Сложно сказать. Не хочу никого расстраивать. Если скажу, что Россия лучше, то расстроятся украинцы. Если скажу, что Украина лучше, то расстроятся русские. Но Украина все еще борется за победу, она в четвертьфинале, а Россия вылетела после группового этапа. Если следовать этой логике, то сборная Украины лучше», - сказал Реднапп.

Напомним, что в четвертьфинале Евро-2020 Украина сыграет с Англией. Игра состоится в Риме 3 июля.

Читайте также: РЕДНАПП: «Если сыграет Шевченко, тогда у Украины появится шанс с Англией».

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Источник — Спорт-Экспресс

(7 голосов)

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Комментарии
    Олександр Каплуненко
    online
      Олександр Каплуненко, 01.07.2021 12:24
    0
    Про "вєлікій рузьке футбол" говорити не буду - краще пораджу, може хтось не знає, уважно переглянути склад збірної СССР (РФ називає себе спадкоємицею СССР, а також російской імперіі, Золотої Орди й Русі) яка вуиступала на Євро-1988, дійшла до фіналу де програла Голландії. Або ж переглянте склад вищої ліги СССР де половину складали українські клуби, а також декіька московських і ще по одному зі столиць деяких республік.
    Ссылка
    Ярослав Игоревич
    online
      Ярослав Игоревич, 01.07.2021 11:57
    0
    Letifer, 01.07.2021 11:53
    Лол, и этот туда же?
    Не рассияне ли вопросы задавали?
    Статью-то прочитай сначала. Это перекрученный заголовок, не более. Реднапп говорил, что Украина лучше.
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 01.07.2021 11:53
    +6
    Лол, и этот туда же?
    Не рассияне ли вопросы задавали?
    Ссылка
    Ярослав Игоревич
    online
      Ярослав Игоревич, 01.07.2021 11:53
    0
    У журналиста создавшего этот заголовок или проблемы с синтаксисом, или огромное желание поднять хайпа на кликбейте. Так переворачивать контекст надо еще уметь.
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 01.07.2021 11:53
    +6
    Лол, и этот туда же?
    Не рассияне ли вопросы задавали?
    Ссылка
    Олександр Каплуненко
    online
      Олександр Каплуненко, 01.07.2021 12:24
    0
    Про "вєлікій рузьке футбол" говорити не буду - краще пораджу, може хтось не знає, уважно переглянути склад збірної СССР (РФ називає себе спадкоємицею СССР, а також російской імперіі, Золотої Орди й Русі) яка вуиступала на Євро-1988, дійшла до фіналу де програла Голландії. Або ж переглянте склад вищої ліги СССР де половину складали українські клуби, а також декіька московських і ще по одному зі столиць деяких республік.
    Ссылка
    Ярослав Игоревич
    online
      Ярослав Игоревич, 01.07.2021 11:57
    0
    Letifer, 01.07.2021 11:53
    Лол, и этот туда же?
    Не рассияне ли вопросы задавали?
    Статью-то прочитай сначала. Это перекрученный заголовок, не более. Реднапп говорил, что Украина лучше.
    Ссылка
    Ярослав Игоревич
    online
      Ярослав Игоревич, 01.07.2021 11:53
    0
    У журналиста создавшего этот заголовок или проблемы с синтаксисом, или огромное желание поднять хайпа на кликбейте. Так переворачивать контекст надо еще уметь.
    Ссылка
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