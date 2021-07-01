Никита КРАВЧЕНКО: «Хочу закрепиться в основной команде Динамо»

Полузащитник «Динамо» Никита Кравченко, проведший прошлый сезон в аренде в «Колосе» из Ковалевки, поделился впечатлениями от первых дней заграничного тренировочного сбора.

- Завтра уже первая контрольная игра, у нас идет полноценная подготовка. Утром была не сильно тяжелая тренировка, вечером также относительно легкое занятие. Поэтому к игре подходим в хорошем состоянии.

- Сегодня Мистер сказал, что старт сезона может лечь на ваши плечи. Как вы к этому относитесь?

- Да, у нас есть такой шанс. Сборники – молодцы, прошли дальше, и пока остаются в расположении национальной команды. Старт же чемпионата не за горами, осталось три недели, поэтому все может быть.

- С какими амбициями ты вернулся из аренды в «Колосе»? Удачным получился для тебя сезон?

- Да, я считаю, мы провели хороший сезон. Заняли четвертое место, попали в Лигу конференций. Да и я отыграл целый сезон, в принципе, удачно.

- Тот багаж опыта, который ты получил в «Колосе», насколько тебе пригодится тут, в «Динамо»?

- Я очень надеюсь, что покажу тот уровень, который за год наиграл в «Колосе». Хочу закрепиться в основной команде «Динамо».

- Во время теоретических занятий есть ли индивидуальные разговоры с главным тренером? Чувствуется, что он тебе доверяет?

- Да, он со всеми разговаривает, со мной, в частности, уже было несколько таких бесед. В этом плане все хорошо. Он больше говорит, что многое идет от головы. Физически, тактически ты можешь быть хорошо подготовлен, но должно быть больше уверенности в себе.

- Сравни тот этап подготовки, который был в Киеве, и нынешний?

- В Киеве больше было беговой работы, здесь уже больше занимаемся с мячами и тактически.

- Климатические условия тут более благоприятные для такой интенсивной работы?

- Да, конечно, тут погода более приятная, не жарко, вполне комфортно работать.

- Уровень соперников в предстоящих спаррингах будет достаточно высоким. Какие надежды от этих игр у тебя?

- Надеюсь, что мы покажем хорошую игру, и что спарринги пойдут нам только на пользу, чтобы хорошо начать сезон в чемпионате.

- Контрольные матчи будут проходить на фоне усталости?

- Да, определенная тяжесть есть в ногах, но это сборы, это нормально.

- «Динамо» – команда чемпионов, впереди участие в Лиге чемпионов. Если смотреть глобально, какую перспективу видишь для команды и себя?

- Конечно, надо подтверждать свои амбиции, а команде оставаться на вершине – ниже опускаться уже нельзя.

Источник: Суркис повесил ценник на Бущана