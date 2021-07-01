Юри ТИЛЕМАНС: «Мартинес не просто тренер, а, скорее, наставник»

Хавбек сборной Бельгии – о главном тренере

  • 01.07.2021 11:19
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Юри ТИЛЕМАНС: «Мартинес не просто тренер, а, скорее, наставник»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юри Тилеманс

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против национальной команды Италии.

«Я знаком с ее полузащитниками и играл против некоторых из них. Класс их высок, и я с нетерпением жду схватки в средней линии. Победит сильнейший.

Я в сборной Бельгии - с 2016 года, то есть с 19-летнего возраста. Мне посчастливилось быть в составе национальной команды на ЧМ-2018. Наш тренер не просто следил за моим развитием и прогрессом, но и, безусловно, способствовал этому, так что связь между нами крепка. У него хорошие отношения со всей командой. Он не просто тренер, а, скорее, наставник», - сказал Тилеманс.

Матч Бельгия – Италия состоится в пятницу, 2 июля. Начало в 22:00.

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Источник — УЕФА

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