Юри ТИЛЕМАНС: «Мартинес не просто тренер, а, скорее, наставник»

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против национальной команды Италии.
«Я знаком с ее полузащитниками и играл против некоторых из них. Класс их высок, и я с нетерпением жду схватки в средней линии. Победит сильнейший.
Я в сборной Бельгии - с 2016 года, то есть с 19-летнего возраста. Мне посчастливилось быть в составе национальной команды на ЧМ-2018. Наш тренер не просто следил за моим развитием и прогрессом, но и, безусловно, способствовал этому, так что связь между нами крепка. У него хорошие отношения со всей командой. Он не просто тренер, а, скорее, наставник», - сказал Тилеманс.
Матч Бельгия – Италия состоится в пятницу, 2 июля. Начало в 22:00.
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.