РЕДНАПП: «Если сыграет Шевченко, тогда у Украины появится шанс с Англией»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма», «Портсмута» и других клубов Гарри Реднапп высказался о грядущем противостоянии сборной Украины против Англии в четвертьфинале Евро-2020.

«Должен признаться, буду сильно удивлен, если сборная Англии не обыграет Украину. Это станет крупным разочарованием. Я рад за сборную Украины, для нее это большое достижение, но мне очень жаль того игрока, который получил страшную травму (Артем Беседин прим.). Матч со Швецией был равным, обе команды играли не очень хорошо. Больше повезло украинцам.

Украине будет очень сложно в четвертьфинале, ведь у Англии игроки гораздо лучше. Посмотрите, мы победили Германию, а на поле даже не вышли Рэшфорд, Фоден, Маунт, Санчо... К тому же наши футболисты сейчас на подъеме — только что выбили из борьбы Германию. Может, если сыграет Шевченко, тогда у Украины появятся шансы на полуфинал», - сказал Реднапп.

Напомним, что четвертьфинальный поединок чемпионата Европы Украина – Англия состоится в Риме 3 июля.