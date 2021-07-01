РЕДНАПП: «Если сыграет Шевченко, тогда у Украины появится шанс с Англией»

Известный английский тренер высказался об украинской команде

  • 01.07.2021 11:03
  • 9383 просмотра
  • 25 комментариев
РЕДНАПП: «Если сыграет Шевченко, тогда у Украины появится шанс с Англией»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер «Тоттенхэма», «Портсмута» и других клубов Гарри Реднапп высказался о грядущем противостоянии сборной Украины против Англии в четвертьфинале Евро-2020.

«Должен признаться, буду сильно удивлен, если сборная Англии не обыграет Украину. Это станет крупным разочарованием. Я рад за сборную Украины, для нее это большое достижение, но мне очень жаль того игрока, который получил страшную травму (Артем Беседин прим.). Матч со Швецией был равным, обе команды играли не очень хорошо. Больше повезло украинцам.

Украине будет очень сложно в четвертьфинале, ведь у Англии игроки гораздо лучше. Посмотрите, мы победили Германию, а на поле даже не вышли Рэшфорд, Фоден, Маунт, Санчо... К тому же наши футболисты сейчас на подъеме — только что выбили из борьбы Германию. Может, если сыграет Шевченко, тогда у Украины появятся шансы на полуфинал», - сказал Реднапп.

Напомним, что четвертьфинальный поединок чемпионата Европы Украина – Англия состоится в Риме 3 июля.

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Источник — Спорт-Экспресс

(14 голосов)

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Комментарии
    Алекс Морган
      Алекс Морган, 01.07.2021 12:38
    +1
    На боці України є одна найважливіша перевага, проти якої навіть збірна світу нічого не вдіє! Це шалений Фарт....так що у Англії шансів нуль
    Ссылка
    Hyperion
    online
      Hyperion, 01.07.2021 12:34
    0
    Англия играла против Германии очень осторожно. Если не сказать трусливо. Но такая тактика в играх на вылет - довольно частое явление. Интересно, какая тактика будет против Украины? Думаю, они попробуют доминировать, а у нас появятся хорошие возможности на контратаках. Так что, что бы Гарри не говорил, шансы есть. Ну и хотелось бы, чтобы везение было на нашей стороне.)
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    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 01.07.2021 12:18
    +1
    Ох и старый идиот! Играли не очень хорошо говорит?? Перед этим Англия с Германией уныло играли почти весь матч, причём обе команды(может кроме Стерлинга)! Шведы с Украиной были на голову выше, а этот тупорылый мелит про то что играли не очень!
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 01.07.2021 12:15
    +1
    А вообще это может стать одним из самых главных наших козырей. Как бы тренерский штаб их не настраивал, как бы не уговаривал, что на нас надо настраиваться точно также, как и на Германию -где-то в глубине у игроков сборной Англии будет звучать голос своего маленького Реднаппа: "Вы круче, вы гламурнее, Вы всё равно выиграете" И чем дольше наши будут держаться - тем сильнее это будет давить на англичан. Можно сколько угодно рассуждать о профессионализме, но не смогут они полностью настроиться. Обязательно будут шапкозакидательские настроения. Если наши выйдут на бой - могут выиграть/выгрызть/вырвать.
    Самое главное - чтобы наши сами не вышли с чувством выполненного долга. Мол, уже задачи все выполнили. Англии всё равно проиграем, и т.п.. Англия не Италия, с которой мы играть не умеем. С Англией мы всегда нормально играли. Шансы есть.
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 01.07.2021 12:09
    0
    Trasher311987, 01.07.2021 11:15
    Ага Гарри.
    А если бы Мюллер сравнял.
    Ше бы было?
    Клоуны вы. С вами весело
    что значит если бы, они от Венгров чуть из группы не вылетели, Французам проирали да и с Португалией было не сладко, хоть и результата добились, не надо сейчас переоценивать Германию и недооценивать Англию
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 01.07.2021 12:05
    0
    IgorVl, 01.07.2021 11:13
    Кто то хотел мнения не русских специалистов, пожалуйста! Но восторга от игры наших не ждите, нет его у них
    Ну старина Гарри, как бы это сказать, несколько заангажирован в данном случае.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 01.07.2021 12:00
    0
    Хорваты в своё время драли англов, чем мы хуже.
    Ссылка
    Max salnkov
      Max salnkov, 01.07.2021 11:57
    0
    Александр Казюк, 01.07.2021 11:18
    и СаШо на ворота
    тоді у Англії немає шансів)
    Ссылка
    DiBS
    online
      DiBS, 01.07.2021 11:53
    0
    А это вообще возможно?
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 01.07.2021 11:53
    0
    хахахаха ну да, а англия твоя играя все матчи дома так прямо блистает 4 матча
    ето супер что у них такое отношение к матчу - значит начнут нервничать и в очередной раз за 60 лет опозорятся.
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    foma2081
    online
      foma2081, 01.07.2021 11:51
    0
    Матс рассудит. Но если грохнут англию как команда России её в 2007,будет что вспомнить спустя много лет.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.07.2021 11:38
    0
    umnuy2, 01.07.2021 11:23
    да и лузер вернер должен был один на один забивать при 0-0
    Да)))
    Знаете как классно когда тебя недооценивают
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 01.07.2021 11:36
    +4
    Англійці нам вінни за евро- 2012 ,колі не зарахувалі чистий гол Девича в їхні ворота.Футбольний бог та вдача повіни вернути боржок
    Ссылка
    Hindu
    online
      Hindu, 01.07.2021 11:31
    +8
    Нодооцінка це добре. Гірше коли серьозно готуються та налаштовуються.
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 01.07.2021 11:31
    +1
    Александр Казюк, 01.07.2021 11:18
    и СаШо на ворота
    ...тогда в Англии точно шансов не будет
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 01.07.2021 11:25
    +8
    Они ещё Рыкуна с Леоненко не видели в деле
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 01.07.2021 11:23
    +10
    Барса в 99 теж "шапками закидували" Динамо... І греків в 2004 таж ніхто за серцозного суперника не вважав... Нам це тільки на руку. Хай собі говорять...
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 01.07.2021 11:23
    +2
    Trasher311987, 01.07.2021 11:15
    Ага Гарри.
    А если бы Мюллер сравнял.
    Ше бы было?
    Клоуны вы. С вами весело
    да и лузер вернер должен был один на один забивать при 0-0
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 01.07.2021 11:18
    +3
    Алекс Морган, 01.07.2021 11:09
    Шева вийде на серію пенальті
    и СаШо на ворота
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 01.07.2021 11:18
    -4
    Все верно сказал...
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 01.07.2021 11:12
    +14
    В этом и вся разница,если мы проиграем достойно футболистам скажут большое спасибо,если проиграют англичане которые радуются сопернику ещё больше чем шведы трудно даже представить что будет..)) Очень хочется увидеть что будет.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 01.07.2021 11:23
    +10
    Барса в 99 теж "шапками закидували" Динамо... І греків в 2004 таж ніхто за серцозного суперника не вважав... Нам це тільки на руку. Хай собі говорять...
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 01.07.2021 11:12
    +9
    Англия будет играть лучше однозначно, но выиграет она или нет еще вопрос, может удача наших еще не покинула.
    Ссылка
    Hindu
    online
      Hindu, 01.07.2021 11:31
    +8
    Нодооцінка це добре. Гірше коли серьозно готуються та налаштовуються.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 01.07.2021 11:25
    +8
    Они ещё Рыкуна с Леоненко не видели в деле
    Ссылка
    Алекс Морган
      Алекс Морган, 01.07.2021 11:09
    +6
    Шева вийде на серію пенальті
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 01.07.2021 11:36
    +4
    Англійці нам вінни за евро- 2012 ,колі не зарахувалі чистий гол Девича в їхні ворота.Футбольний бог та вдача повіни вернути боржок
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 01.07.2021 11:18
    +3
    Алекс Морган, 01.07.2021 11:09
    Шева вийде на серію пенальті
    и СаШо на ворота
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.07.2021 11:15
    +3
    Ага Гарри.
    А если бы Мюллер сравнял.
    Ше бы было?
    Клоуны вы. С вами весело
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 01.07.2021 11:23
    +2
    Trasher311987, 01.07.2021 11:15
    Ага Гарри.
    А если бы Мюллер сравнял.
    Ше бы было?
    Клоуны вы. С вами весело
    да и лузер вернер должен был один на один забивать при 0-0
    Ссылка
    IgorVl
    online
      IgorVl, 01.07.2021 11:13
    +2
    Кто то хотел мнения не русских специалистов, пожалуйста! Но восторга от игры наших не ждите, нет его у них
    Ссылка
    Алекс Морган
      Алекс Морган, 01.07.2021 12:38
    +1
    На боці України є одна найважливіша перевага, проти якої навіть збірна світу нічого не вдіє! Це шалений Фарт....так що у Англії шансів нуль
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    online
      SuperleagueUkraine, 01.07.2021 12:18
    +1
    Ох и старый идиот! Играли не очень хорошо говорит?? Перед этим Англия с Германией уныло играли почти весь матч, причём обе команды(может кроме Стерлинга)! Шведы с Украиной были на голову выше, а этот тупорылый мелит про то что играли не очень!
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 01.07.2021 12:15
    +1
    А вообще это может стать одним из самых главных наших козырей. Как бы тренерский штаб их не настраивал, как бы не уговаривал, что на нас надо настраиваться точно также, как и на Германию -где-то в глубине у игроков сборной Англии будет звучать голос своего маленького Реднаппа: "Вы круче, вы гламурнее, Вы всё равно выиграете" И чем дольше наши будут держаться - тем сильнее это будет давить на англичан. Можно сколько угодно рассуждать о профессионализме, но не смогут они полностью настроиться. Обязательно будут шапкозакидательские настроения. Если наши выйдут на бой - могут выиграть/выгрызть/вырвать.
    Самое главное - чтобы наши сами не вышли с чувством выполненного долга. Мол, уже задачи все выполнили. Англии всё равно проиграем, и т.п.. Англия не Италия, с которой мы играть не умеем. С Англией мы всегда нормально играли. Шансы есть.
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 01.07.2021 11:31
    +1
    Александр Казюк, 01.07.2021 11:18
    и СаШо на ворота
    ...тогда в Англии точно шансов не будет
    Ссылка
    Hyperion
    online
      Hyperion, 01.07.2021 12:34
    0
    Англия играла против Германии очень осторожно. Если не сказать трусливо. Но такая тактика в играх на вылет - довольно частое явление. Интересно, какая тактика будет против Украины? Думаю, они попробуют доминировать, а у нас появятся хорошие возможности на контратаках. Так что, что бы Гарри не говорил, шансы есть. Ну и хотелось бы, чтобы везение было на нашей стороне.)
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 01.07.2021 12:09
    0
    Trasher311987, 01.07.2021 11:15
    Ага Гарри.
    А если бы Мюллер сравнял.
    Ше бы было?
    Клоуны вы. С вами весело
    что значит если бы, они от Венгров чуть из группы не вылетели, Французам проирали да и с Португалией было не сладко, хоть и результата добились, не надо сейчас переоценивать Германию и недооценивать Англию
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 01.07.2021 12:05
    0
    IgorVl, 01.07.2021 11:13
    Кто то хотел мнения не русских специалистов, пожалуйста! Но восторга от игры наших не ждите, нет его у них
    Ну старина Гарри, как бы это сказать, несколько заангажирован в данном случае.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 01.07.2021 12:00
    0
    Хорваты в своё время драли англов, чем мы хуже.
    Ссылка
    Max salnkov
      Max salnkov, 01.07.2021 11:57
    0
    Александр Казюк, 01.07.2021 11:18
    и СаШо на ворота
    тоді у Англії немає шансів)
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