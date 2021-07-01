В пятницу, 2 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют сборные Бельгии и Италии.

Матч пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бельгия – Италия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Евро-2020

В прямом эфире поединок Бельгия – Италия покажет телеканал «Украина», а также видеосервис OLL.TV.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Бельгия – Италия.