БЫШОВЕЦ: «Футбол в Украине доминировал, а российского никогда и не было»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал победу Украины над национальной командой Швеции (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.

Также специалист сравнил подходы в развитии футбола в Украине и России.

«Говоря о Украине на чемпионате Европы, хочу сказать, что выигрывает команда не только, которая отличается умением, звездами или выбранной тактикой. Есть и другой важный критерий - психологическая устойчивость. И мы видим, как команды, такие как Украина, Венгрия, Чехия, Швейцария, демонстрируют способность бороться и играть на пределе своих возможностей. Причем, эта жесткость порой заканчивается и серьезными травмами, что мы увидели в составе той же Украины. Настрой и дух украинской сборной чувствовался еще во время исполнения гимнов. И в итоге они добились успеха в равной игре, я бы сказал, что у шведов тоже были шансы победить.

Исторически так сложилось, что футбол в Украине доминировал, а российского футбола никогда и не было. Скорее это был московский футбол. Ну и мы все знаем, что сборная Украины комплектуется по базовому принципу. В основном составе стабильно по 5-6 представителей киевского «Динамо». Вопросы подготовки резерва в украинскую сборную поставлен очень серьезно. Они готовят свою молодежь, а не занимаются массовой закупкой игроков, как это принято в некоторых российских клубах. В итоге киевское «Динамо» становится чемпионом в Украине, опережая донецкий «Шахтер», у которого несколько другой подход.

Команда Андрея Шевченко перестроилась, в сборной прошла смена поколений, а сборная России до сих пор живет где-то в 2016-2017-х годах. Прогресса у нас с тех времен так и не получилось. И главное, перспектив каких-то не видно. Допустим придет какой-то новый тренер, и я с трудом представляю какая у нас команда будет играть с хорватами в сентябре», - сказал Бышовец.

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