Маттео ПЕССИНА: «Футбол для меня – работа»

Раньше для хавбека сборной Италии на первом месте была учеба

  • 01.07.2021 10:00
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Маттео ПЕССИНА: «Футбол для меня – работа»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Пессина

Полузащитник сборной Италии Маттео Пессина рассказал о своем отношении к футболу.

«Я обычный парень, который пытается воспользоваться своим шансом. Учеба для меня всегда была на первом месте и только потом шел футбол. Игра была своего рода призом после уроков в школе. Мне повезло с семьей, родные всегда меня поддерживали и до сих пор дают мне советы. Да, футбол для меня - работа, но я живу ради нее», - сказал Пессина.

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Источник — УЕФА

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