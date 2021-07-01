Маттео ПЕССИНА: «Футбол для меня – работа»

Полузащитник сборной Италии Маттео Пессина рассказал о своем отношении к футболу.

«Я обычный парень, который пытается воспользоваться своим шансом. Учеба для меня всегда была на первом месте и только потом шел футбол. Игра была своего рода призом после уроков в школе. Мне повезло с семьей, родные всегда меня поддерживали и до сих пор дают мне советы. Да, футбол для меня - работа, но я живу ради нее», - сказал Пессина.

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