Александр ДЕНИСОВ: «Англия вообще никому не нравится, начиная с англичан»

Известный журналист – о сопернике сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020

  • 01.07.2021 09:20
  • 4852 просмотра
  • 13 комментариев
Александр ДЕНИСОВ: «Англия вообще никому не нравится, начиная с англичан»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал победу сборной Англии над Германией (2:0) в матче 1/8 финала Евро-2020.

«Очень неоднозначный матч. Англия, по-моему, вообще никому не нравится, начиная с англичан. Теперь англичане потирают руки, что попали на украинцев. Я смотрел на одну и вторую сборную и мне абсолютно было не жалко расставаться и с одними, и с другими, ни одни, ни вторые меня не впечатлили.

Я сначала думал, когда Англия доминировала, что Лев выманивает, что это тактика такая, но так и не выманил, уже и манил, и заманивал, а немцы не играют. Было два фола, из-за которых Англия могла остаться, даже не вдесятером, а вдевятером. Саму Англию, которую ждут 90 минут в каком-то матче, мы увидели в последних пятнадцати минутах. Англия убрала их латералей, не было ни Гозенса, ни Киммиха, все крылья обрезали, у них то как раз орел на эмблеме», - сказал Денисов.

Напомним, в 1/4 финала Англия сыграет против Украины. Матч состоится 3 июля в Риме и начнется в 22:00 по Киеву.

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Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 01.07.2021 10:58
    0
    alefteev77, 01.07.2021 09:55
    Англия выиграла группу, прошла Германию 2-0, а ее все критикуют английские эксперты и болельщики. Это нормально, потому как люди видят, что футбол команды желает лучшего. В Англии люди разбираются в футболе. Они знают как можно играть в футбол.
    -
    Заметьте Гарри Кейн не кричит на камеру болельщикам "Тихо б..ть". Рахим Стерлинг не говорит на пресс-конференции болельщикам и экспертам "Закрыли рты". Это называет футбольная культура. Так как эксперты и болельщики тоже люди со своим мнение и взглядами. Это часть футбола.
    -
    Наши футболисты (в основном тупые и быд-л-о...ватые, так среднюю школу с проблемами закончили в большинстве своем) считают себя звездами, почему-то. Их нельзя критиковать, их нельзя поддавать сомнению. В Англии можно критиковать любого: главу федерации, тренера сборной (которая типа выигрывает), команду которая стоит в 10 раз больше чем Украина (больше 1+ миллиарда у.е.)
    И в той же Англии свернули шеи и оборвали крылышки всяким траблмейкерам из т.н. хуллз и, как ты пишешь, "быд-л-о..." ультрас.
    Там люди сидят возле самой кромки поля, никто не курит, не лузгает семки, и можно спокойно приходить на игры с детьми.
    Зато всю игру против Германии там спокойно пели про своих Трёх львов. А не орали, что гтлр лала лала. И это в Лондоне! На который Германия сбросила тонны бомб и ракет Фау...
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 01.07.2021 10:46
    +1
    Нравится/Не нравится. Нам на ней не жениться.) Просто у них другой уровень игроков - высший. Остаётся опять надеяться на удачу (штанги, перекладины) и случай.
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 01.07.2021 10:40
    +4
    Англия играет ровно в тот футбол который нужен для игры на таких турнирах для победы. И результат на лицо - ни одного пропущеного мяча. Они еще даже свой максимум не показали.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 01.07.2021 10:40
    0
    Респект за аргументированное мнение! Возможно, так оно и есть, но я не берусь судить, я лично никого из этих ребят не знаю, чтобы точно заявлять, быдлo они или нет. А насчет матов - вы помните, как сам Шева, уже "поумнев" в Италии и Англии, вернувшись в Украину, обкладывал матами бокового судью? И при этом видно, что довольно воспитанный и солидный человек в общении с журналистами, не хамлo, как Блохин. Тем не менее, на тренерском мостике он также не сдерживает эмоции и кроет трехэтажным. Мне кажется, молодые ребята в этом смысле более спокойные, чем дальше от "совка", тем меньше агрессии в молодежи. Мне вот Шапаренко импонирует, раскрепощенный современный парень. Если бы его не обрил физрук Хацкевич, играл бы с хайрами, как Батистута или хотя бы Чигринский
    Ссылка
    Валерий Крупицкий
    online
      Валерий Крупицкий, 01.07.2021 10:35
    +2
    Это Денисов никому не нравится. А Англия хорошая сборная!
    Ссылка
    Валерий Крупицкий
    online
      Валерий Крупицкий, 01.07.2021 10:27
    0
    alefteev77, 01.07.2021 09:55
    Англия выиграла группу, прошла Германию 2-0, а ее все критикуют английские эксперты и болельщики. Это нормально, потому как люди видят, что футбол команды желает лучшего. В Англии люди разбираются в футболе. Они знают как можно играть в футбол.
    -
    Заметьте Гарри Кейн не кричит на камеру болельщикам "Тихо б..ть". Рахим Стерлинг не говорит на пресс-конференции болельщикам и экспертам "Закрыли рты". Это называет футбольная культура. Так как эксперты и болельщики тоже люди со своим мнение и взглядами. Это часть футбола.
    -
    Наши футболисты (в основном тупые и быд-л-о...ватые, так среднюю школу с проблемами закончили в большинстве своем) считают себя звездами, почему-то. Их нельзя критиковать, их нельзя поддавать сомнению. В Англии можно критиковать любого: главу федерации, тренера сборной (которая типа выигрывает), команду которая стоит в 10 раз больше чем Украина (больше 1+ миллиарда у.е.)
    Воистину аминь!
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 01.07.2021 10:19
    +3
    Тут важно понимать, во-первых, что у Англии как никогда сильная команда! Я такой команды не помню с 90 года, когда они выходили в полуфинал ЧМ. Причем это все молодые футболисты: Маунт, Беллингтон, Санчо, Фоден - так что это надолго. Но в то же время, у англичан уже полвека не было побед, и, кроме того, плохая статистика игр именно с немцами. Поэтому Саутгейту важно не столько показать игру, сколько сделать результат, потому что английская же пословица гласит, в пересказе Лобановского: результат на табло. Поэтому он с немцами выпустил самый оборонительный состав, посадив на скамейку всех вышеназванных молодых дарований. Потому что немцы предельно опасны, и хотя по игре они далеко не впечатляют, в их составе победители Лиги Чемпионов последних 2 лет. И только когда немцы подтвердили, что они по сути никакие, да еще и выдохлись, тогда Саутгейт выпустил креативного Грилиша, и тот 2 ассистами обеспечил победу. Я тогда сидел и думал: либо Саутгейт гений, либо дурак. В итоге понимаю, что, ну ладно, не гений, но умный тренер, он рисковал быть сожранным в случае неуспеха, и все равно получил порцию критики, но своего добился, стратегия сработала! Теперь, после победы над немцами, у Англии на пути к финалу нет ни одного гранда, соперники вполне по силам, и для каждого из них грандом является как раз сама Англия. Вывод: Англия очень опасна и будет еще опаснее, если Саутгейт продолжит играть на результат и выпускать своих креативных игроков ближе к концу поединка, чтобы разнести соперника в пух и прах. А англичанам очень понравится, если их команда выйдет в финал, тогда все забудут их игру, которая "никому не нравится".
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.07.2021 10:17
    +3
    Vbolivalnyk-Peter, 01.07.2021 10:04
    Не погоджуся з тобою. Ярмоленко, Циганков, Бущан, Караваєв, Яремчук, Макаренко, Малиновський - цілком виховані та пристойні хлопці. А "бидлуваті" практично в кожній команді є, але це зазвичай виключення з правил.
    1. На камеры они не покажут свое истинное лицо. 2. На публике они всегда пытаются показать себя в лучшем свете. 3. А вы уточните как-то при встрече как в реальности они закончили (среднюю (!) школу. 4. Есть передача от души в душу - там некоторые выглядели печально как личности.
    -
    Ярмоленко поумнел после жизни в Германии и Англии.
    -
    Цыганков Витя - классный человек и воспитанный парень. Тут без вопросов. Но в школе у него таки были проблемы, о чем Витя рассказывал в последнем интервью на канале ДК.
    -
    Бущан - таких отборных матов как от Бущана в игре за ДК редко где-то слышу. Посмотрите записи матче ДК. На камеру классный парень. В реальности - не факт.
    -
    Яремчук - посмотрите передачу с ним "от души в душу" на ютубе.
    -
    Макаренко - согласен. Умный парень. Поэтому когда, скорее всего, с ним начали общаться матом и угрозами в ДК (а там это обычная практика в менеджменте) - он ушел. Тут согласен.
    -
    Малиновский - сложно сказать, надо узнавать как он учился в школе. Но то что он высокомерный и у него завышенное самомнение (Роналдо нет топ в последнем интервью), это показатель неадекватности. Роналдо в свои 36+ играл на Евро круче чем вся сборная Украины.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 01.07.2021 10:15
    +2
    stalker digga, 01.07.2021 10:05
    У нашей сборной включилось второе дыхание, будет битва.
    Головне, щоб це "друге дихання" не вимкнулось десь так на хвилині 60-й. Англія завжди грає до останньої секунди, і 15 останніх хвилин з німцями яскравий тому приклад. Якщо наші "поздихають" вже в середині 2-го тайму - буде біда, а воно так і буде тому уся надія на те, що не тільки вболівальники, а й Шевченко усвідомлює це і знайде правильне рішення, щоб освіжити гру - тоді буде шанс!!!
    Ссылка
    stalker digga
    online
      stalker digga, 01.07.2021 10:05
    +2
    У нашей сборной включилось второе дыхание, будет битва.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 01.07.2021 10:04
    +2
    alefteev77, 01.07.2021 09:55
    Англия выиграла группу, прошла Германию 2-0, а ее все критикуют английские эксперты и болельщики. Это нормально, потому как люди видят, что футбол команды желает лучшего. В Англии люди разбираются в футболе. Они знают как можно играть в футбол.
    -
    Заметьте Гарри Кейн не кричит на камеру болельщикам "Тихо б..ть". Рахим Стерлинг не говорит на пресс-конференции болельщикам и экспертам "Закрыли рты". Это называет футбольная культура. Так как эксперты и болельщики тоже люди со своим мнение и взглядами. Это часть футбола.
    -
    Наши футболисты (в основном тупые и быд-л-о...ватые, так среднюю школу с проблемами закончили в большинстве своем) считают себя звездами, почему-то. Их нельзя критиковать, их нельзя поддавать сомнению. В Англии можно критиковать любого: главу федерации, тренера сборной (которая типа выигрывает), команду которая стоит в 10 раз больше чем Украина (больше 1+ миллиарда у.е.)
    Не погоджуся з тобою. Ярмоленко, Циганков, Бущан, Караваєв, Яремчук, Макаренко, Малиновський - цілком виховані та пристойні хлопці. А "бидлуваті" практично в кожній команді є, але це зазвичай виключення з правил.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 01.07.2021 09:56
    +3
    Ясно що нікому не подобається, коли матьорих аксакалів пацанва по полю возить. (Англія - 2 наймолодша команда Євро після турків). Мені наприклад Англія імпонує. Як на мене Англія та Італія - найцікавіші команди цього Євро....
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.07.2021 09:55
    +1
    Англия выиграла группу, прошла Германию 2-0, а ее все критикуют английские эксперты и болельщики. Это нормально, потому как люди видят, что футбол команды желает лучшего. В Англии люди разбираются в футболе. Они знают как можно играть в футбол.
    -
    Заметьте Гарри Кейн не кричит на камеру болельщикам "Тихо б..ть". Рахим Стерлинг не говорит на пресс-конференции болельщикам и экспертам "Закрыли рты". Это называет футбольная культура. Так как эксперты и болельщики тоже люди со своим мнение и взглядами. Это часть футбола.
    -
    Наши футболисты (в основном тупые и быд-л-о...ватые, так среднюю школу с проблемами закончили в большинстве своем) считают себя звездами, почему-то. Их нельзя критиковать, их нельзя поддавать сомнению. В Англии можно критиковать любого: главу федерации, тренера сборной (которая типа выигрывает), команду которая стоит в 10 раз больше чем Украина (больше 1+ миллиарда у.е.)
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 01.07.2021 10:40
    +4
    Англия играет ровно в тот футбол который нужен для игры на таких турнирах для победы. И результат на лицо - ни одного пропущеного мяча. Они еще даже свой максимум не показали.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 01.07.2021 10:19
    +3
    Тут важно понимать, во-первых, что у Англии как никогда сильная команда! Я такой команды не помню с 90 года, когда они выходили в полуфинал ЧМ. Причем это все молодые футболисты: Маунт, Беллингтон, Санчо, Фоден - так что это надолго. Но в то же время, у англичан уже полвека не было побед, и, кроме того, плохая статистика игр именно с немцами. Поэтому Саутгейту важно не столько показать игру, сколько сделать результат, потому что английская же пословица гласит, в пересказе Лобановского: результат на табло. Поэтому он с немцами выпустил самый оборонительный состав, посадив на скамейку всех вышеназванных молодых дарований. Потому что немцы предельно опасны, и хотя по игре они далеко не впечатляют, в их составе победители Лиги Чемпионов последних 2 лет. И только когда немцы подтвердили, что они по сути никакие, да еще и выдохлись, тогда Саутгейт выпустил креативного Грилиша, и тот 2 ассистами обеспечил победу. Я тогда сидел и думал: либо Саутгейт гений, либо дурак. В итоге понимаю, что, ну ладно, не гений, но умный тренер, он рисковал быть сожранным в случае неуспеха, и все равно получил порцию критики, но своего добился, стратегия сработала! Теперь, после победы над немцами, у Англии на пути к финалу нет ни одного гранда, соперники вполне по силам, и для каждого из них грандом является как раз сама Англия. Вывод: Англия очень опасна и будет еще опаснее, если Саутгейт продолжит играть на результат и выпускать своих креативных игроков ближе к концу поединка, чтобы разнести соперника в пух и прах. А англичанам очень понравится, если их команда выйдет в финал, тогда все забудут их игру, которая "никому не нравится".
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.07.2021 10:17
    +3
    Vbolivalnyk-Peter, 01.07.2021 10:04
    Не погоджуся з тобою. Ярмоленко, Циганков, Бущан, Караваєв, Яремчук, Макаренко, Малиновський - цілком виховані та пристойні хлопці. А "бидлуваті" практично в кожній команді є, але це зазвичай виключення з правил.
    1. На камеры они не покажут свое истинное лицо. 2. На публике они всегда пытаются показать себя в лучшем свете. 3. А вы уточните как-то при встрече как в реальности они закончили (среднюю (!) школу. 4. Есть передача от души в душу - там некоторые выглядели печально как личности.
    -
    Ярмоленко поумнел после жизни в Германии и Англии.
    -
    Цыганков Витя - классный человек и воспитанный парень. Тут без вопросов. Но в школе у него таки были проблемы, о чем Витя рассказывал в последнем интервью на канале ДК.
    -
    Бущан - таких отборных матов как от Бущана в игре за ДК редко где-то слышу. Посмотрите записи матче ДК. На камеру классный парень. В реальности - не факт.
    -
    Яремчук - посмотрите передачу с ним "от души в душу" на ютубе.
    -
    Макаренко - согласен. Умный парень. Поэтому когда, скорее всего, с ним начали общаться матом и угрозами в ДК (а там это обычная практика в менеджменте) - он ушел. Тут согласен.
    -
    Малиновский - сложно сказать, надо узнавать как он учился в школе. Но то что он высокомерный и у него завышенное самомнение (Роналдо нет топ в последнем интервью), это показатель неадекватности. Роналдо в свои 36+ играл на Евро круче чем вся сборная Украины.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 01.07.2021 09:56
    +3
    Ясно що нікому не подобається, коли матьорих аксакалів пацанва по полю возить. (Англія - 2 наймолодша команда Євро після турків). Мені наприклад Англія імпонує. Як на мене Англія та Італія - найцікавіші команди цього Євро....
    Ссылка
    Валерий Крупицкий
    online
      Валерий Крупицкий, 01.07.2021 10:35
    +2
    Это Денисов никому не нравится. А Англия хорошая сборная!
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 01.07.2021 10:15
    +2
    stalker digga, 01.07.2021 10:05
    У нашей сборной включилось второе дыхание, будет битва.
    Головне, щоб це "друге дихання" не вимкнулось десь так на хвилині 60-й. Англія завжди грає до останньої секунди, і 15 останніх хвилин з німцями яскравий тому приклад. Якщо наші "поздихають" вже в середині 2-го тайму - буде біда, а воно так і буде тому уся надія на те, що не тільки вболівальники, а й Шевченко усвідомлює це і знайде правильне рішення, щоб освіжити гру - тоді буде шанс!!!
    Ссылка
    stalker digga
    online
      stalker digga, 01.07.2021 10:05
    +2
    У нашей сборной включилось второе дыхание, будет битва.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 01.07.2021 10:04
    +2
    alefteev77, 01.07.2021 09:55
    Англия выиграла группу, прошла Германию 2-0, а ее все критикуют английские эксперты и болельщики. Это нормально, потому как люди видят, что футбол команды желает лучшего. В Англии люди разбираются в футболе. Они знают как можно играть в футбол.
    -
    Заметьте Гарри Кейн не кричит на камеру болельщикам "Тихо б..ть". Рахим Стерлинг не говорит на пресс-конференции болельщикам и экспертам "Закрыли рты". Это называет футбольная культура. Так как эксперты и болельщики тоже люди со своим мнение и взглядами. Это часть футбола.
    -
    Наши футболисты (в основном тупые и быд-л-о...ватые, так среднюю школу с проблемами закончили в большинстве своем) считают себя звездами, почему-то. Их нельзя критиковать, их нельзя поддавать сомнению. В Англии можно критиковать любого: главу федерации, тренера сборной (которая типа выигрывает), команду которая стоит в 10 раз больше чем Украина (больше 1+ миллиарда у.е.)
    Не погоджуся з тобою. Ярмоленко, Циганков, Бущан, Караваєв, Яремчук, Макаренко, Малиновський - цілком виховані та пристойні хлопці. А "бидлуваті" практично в кожній команді є, але це зазвичай виключення з правил.
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 01.07.2021 10:46
    +1
    Нравится/Не нравится. Нам на ней не жениться.) Просто у них другой уровень игроков - высший. Остаётся опять надеяться на удачу (штанги, перекладины) и случай.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 01.07.2021 09:55
    +1
    Англия выиграла группу, прошла Германию 2-0, а ее все критикуют английские эксперты и болельщики. Это нормально, потому как люди видят, что футбол команды желает лучшего. В Англии люди разбираются в футболе. Они знают как можно играть в футбол.
    -
    Заметьте Гарри Кейн не кричит на камеру болельщикам "Тихо б..ть". Рахим Стерлинг не говорит на пресс-конференции болельщикам и экспертам "Закрыли рты". Это называет футбольная культура. Так как эксперты и болельщики тоже люди со своим мнение и взглядами. Это часть футбола.
    -
    Наши футболисты (в основном тупые и быд-л-о...ватые, так среднюю школу с проблемами закончили в большинстве своем) считают себя звездами, почему-то. Их нельзя критиковать, их нельзя поддавать сомнению. В Англии можно критиковать любого: главу федерации, тренера сборной (которая типа выигрывает), команду которая стоит в 10 раз больше чем Украина (больше 1+ миллиарда у.е.)
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 01.07.2021 10:58
    0
    alefteev77, 01.07.2021 09:55
    Англия выиграла группу, прошла Германию 2-0, а ее все критикуют английские эксперты и болельщики. Это нормально, потому как люди видят, что футбол команды желает лучшего. В Англии люди разбираются в футболе. Они знают как можно играть в футбол.
    -
    Заметьте Гарри Кейн не кричит на камеру болельщикам "Тихо б..ть". Рахим Стерлинг не говорит на пресс-конференции болельщикам и экспертам "Закрыли рты". Это называет футбольная культура. Так как эксперты и болельщики тоже люди со своим мнение и взглядами. Это часть футбола.
    -
    Наши футболисты (в основном тупые и быд-л-о...ватые, так среднюю школу с проблемами закончили в большинстве своем) считают себя звездами, почему-то. Их нельзя критиковать, их нельзя поддавать сомнению. В Англии можно критиковать любого: главу федерации, тренера сборной (которая типа выигрывает), команду которая стоит в 10 раз больше чем Украина (больше 1+ миллиарда у.е.)
    И в той же Англии свернули шеи и оборвали крылышки всяким траблмейкерам из т.н. хуллз и, как ты пишешь, "быд-л-о..." ультрас.
    Там люди сидят возле самой кромки поля, никто не курит, не лузгает семки, и можно спокойно приходить на игры с детьми.
    Зато всю игру против Германии там спокойно пели про своих Трёх львов. А не орали, что гтлр лала лала. И это в Лондоне! На который Германия сбросила тонны бомб и ракет Фау...
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 01.07.2021 10:40
    0
    Респект за аргументированное мнение! Возможно, так оно и есть, но я не берусь судить, я лично никого из этих ребят не знаю, чтобы точно заявлять, быдлo они или нет. А насчет матов - вы помните, как сам Шева, уже "поумнев" в Италии и Англии, вернувшись в Украину, обкладывал матами бокового судью? И при этом видно, что довольно воспитанный и солидный человек в общении с журналистами, не хамлo, как Блохин. Тем не менее, на тренерском мостике он также не сдерживает эмоции и кроет трехэтажным. Мне кажется, молодые ребята в этом смысле более спокойные, чем дальше от "совка", тем меньше агрессии в молодежи. Мне вот Шапаренко импонирует, раскрепощенный современный парень. Если бы его не обрил физрук Хацкевич, играл бы с хайрами, как Батистута или хотя бы Чигринский
    Ссылка
    Валерий Крупицкий
    online
      Валерий Крупицкий, 01.07.2021 10:27
    0
    alefteev77, 01.07.2021 09:55
    Англия выиграла группу, прошла Германию 2-0, а ее все критикуют английские эксперты и болельщики. Это нормально, потому как люди видят, что футбол команды желает лучшего. В Англии люди разбираются в футболе. Они знают как можно играть в футбол.
    -
    Заметьте Гарри Кейн не кричит на камеру болельщикам "Тихо б..ть". Рахим Стерлинг не говорит на пресс-конференции болельщикам и экспертам "Закрыли рты". Это называет футбольная культура. Так как эксперты и болельщики тоже люди со своим мнение и взглядами. Это часть футбола.
    -
    Наши футболисты (в основном тупые и быд-л-о...ватые, так среднюю школу с проблемами закончили в большинстве своем) считают себя звездами, почему-то. Их нельзя критиковать, их нельзя поддавать сомнению. В Англии можно критиковать любого: главу федерации, тренера сборной (которая типа выигрывает), команду которая стоит в 10 раз больше чем Украина (больше 1+ миллиарда у.е.)
    Воистину аминь!
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