Александр ДЕНИСОВ: «Англия вообще никому не нравится, начиная с англичан»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал победу сборной Англии над Германией (2:0) в матче 1/8 финала Евро-2020.
«Очень неоднозначный матч. Англия, по-моему, вообще никому не нравится, начиная с англичан. Теперь англичане потирают руки, что попали на украинцев. Я смотрел на одну и вторую сборную и мне абсолютно было не жалко расставаться и с одними, и с другими, ни одни, ни вторые меня не впечатлили.
Я сначала думал, когда Англия доминировала, что Лев выманивает, что это тактика такая, но так и не выманил, уже и манил, и заманивал, а немцы не играют. Было два фола, из-за которых Англия могла остаться, даже не вдесятером, а вдевятером. Саму Англию, которую ждут 90 минут в каком-то матче, мы увидели в последних пятнадцати минутах. Англия убрала их латералей, не было ни Гозенса, ни Киммиха, все крылья обрезали, у них то как раз орел на эмблеме», - сказал Денисов.
Напомним, в 1/4 финала Англия сыграет против Украины. Матч состоится 3 июля в Риме и начнется в 22:00 по Киеву.
Источник — Футбол 1/2/3
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Заметьте Гарри Кейн не кричит на камеру болельщикам "Тихо б..ть". Рахим Стерлинг не говорит на пресс-конференции болельщикам и экспертам "Закрыли рты". Это называет футбольная культура. Так как эксперты и болельщики тоже люди со своим мнение и взглядами. Это часть футбола.
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Наши футболисты (в основном тупые и быд-л-о...ватые, так среднюю школу с проблемами закончили в большинстве своем) считают себя звездами, почему-то. Их нельзя критиковать, их нельзя поддавать сомнению. В Англии можно критиковать любого: главу федерации, тренера сборной (которая типа выигрывает), команду которая стоит в 10 раз больше чем Украина (больше 1+ миллиарда у.е.)
Там люди сидят возле самой кромки поля, никто не курит, не лузгает семки, и можно спокойно приходить на игры с детьми.
Зато всю игру против Германии там спокойно пели про своих Трёх львов. А не орали, что гтлр лала лала. И это в Лондоне! На который Германия сбросила тонны бомб и ракет Фау...
-
Заметьте Гарри Кейн не кричит на камеру болельщикам "Тихо б..ть". Рахим Стерлинг не говорит на пресс-конференции болельщикам и экспертам "Закрыли рты". Это называет футбольная культура. Так как эксперты и болельщики тоже люди со своим мнение и взглядами. Это часть футбола.
-
Наши футболисты (в основном тупые и быд-л-о...ватые, так среднюю школу с проблемами закончили в большинстве своем) считают себя звездами, почему-то. Их нельзя критиковать, их нельзя поддавать сомнению. В Англии можно критиковать любого: главу федерации, тренера сборной (которая типа выигрывает), команду которая стоит в 10 раз больше чем Украина (больше 1+ миллиарда у.е.)
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Ярмоленко поумнел после жизни в Германии и Англии.
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Цыганков Витя - классный человек и воспитанный парень. Тут без вопросов. Но в школе у него таки были проблемы, о чем Витя рассказывал в последнем интервью на канале ДК.
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Бущан - таких отборных матов как от Бущана в игре за ДК редко где-то слышу. Посмотрите записи матче ДК. На камеру классный парень. В реальности - не факт.
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Яремчук - посмотрите передачу с ним "от души в душу" на ютубе.
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Макаренко - согласен. Умный парень. Поэтому когда, скорее всего, с ним начали общаться матом и угрозами в ДК (а там это обычная практика в менеджменте) - он ушел. Тут согласен.
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Малиновский - сложно сказать, надо узнавать как он учился в школе. Но то что он высокомерный и у него завышенное самомнение (Роналдо нет топ в последнем интервью), это показатель неадекватности. Роналдо в свои 36+ играл на Евро круче чем вся сборная Украины.
-
Заметьте Гарри Кейн не кричит на камеру болельщикам "Тихо б..ть". Рахим Стерлинг не говорит на пресс-конференции болельщикам и экспертам "Закрыли рты". Это называет футбольная культура. Так как эксперты и болельщики тоже люди со своим мнение и взглядами. Это часть футбола.
-
Наши футболисты (в основном тупые и быд-л-о...ватые, так среднюю школу с проблемами закончили в большинстве своем) считают себя звездами, почему-то. Их нельзя критиковать, их нельзя поддавать сомнению. В Англии можно критиковать любого: главу федерации, тренера сборной (которая типа выигрывает), команду которая стоит в 10 раз больше чем Украина (больше 1+ миллиарда у.е.)
-
Заметьте Гарри Кейн не кричит на камеру болельщикам "Тихо б..ть". Рахим Стерлинг не говорит на пресс-конференции болельщикам и экспертам "Закрыли рты". Это называет футбольная культура. Так как эксперты и болельщики тоже люди со своим мнение и взглядами. Это часть футбола.
-
Наши футболисты (в основном тупые и быд-л-о...ватые, так среднюю школу с проблемами закончили в большинстве своем) считают себя звездами, почему-то. Их нельзя критиковать, их нельзя поддавать сомнению. В Англии можно критиковать любого: главу федерации, тренера сборной (которая типа выигрывает), команду которая стоит в 10 раз больше чем Украина (больше 1+ миллиарда у.е.)
-
Ярмоленко поумнел после жизни в Германии и Англии.
-
Цыганков Витя - классный человек и воспитанный парень. Тут без вопросов. Но в школе у него таки были проблемы, о чем Витя рассказывал в последнем интервью на канале ДК.
-
Бущан - таких отборных матов как от Бущана в игре за ДК редко где-то слышу. Посмотрите записи матче ДК. На камеру классный парень. В реальности - не факт.
-
Яремчук - посмотрите передачу с ним "от души в душу" на ютубе.
-
Макаренко - согласен. Умный парень. Поэтому когда, скорее всего, с ним начали общаться матом и угрозами в ДК (а там это обычная практика в менеджменте) - он ушел. Тут согласен.
-
Малиновский - сложно сказать, надо узнавать как он учился в школе. Но то что он высокомерный и у него завышенное самомнение (Роналдо нет топ в последнем интервью), это показатель неадекватности. Роналдо в свои 36+ играл на Евро круче чем вся сборная Украины.
-
Заметьте Гарри Кейн не кричит на камеру болельщикам "Тихо б..ть". Рахим Стерлинг не говорит на пресс-конференции болельщикам и экспертам "Закрыли рты". Это называет футбольная культура. Так как эксперты и болельщики тоже люди со своим мнение и взглядами. Это часть футбола.
-
Наши футболисты (в основном тупые и быд-л-о...ватые, так среднюю школу с проблемами закончили в большинстве своем) считают себя звездами, почему-то. Их нельзя критиковать, их нельзя поддавать сомнению. В Англии можно критиковать любого: главу федерации, тренера сборной (которая типа выигрывает), команду которая стоит в 10 раз больше чем Украина (больше 1+ миллиарда у.е.)
-
Заметьте Гарри Кейн не кричит на камеру болельщикам "Тихо б..ть". Рахим Стерлинг не говорит на пресс-конференции болельщикам и экспертам "Закрыли рты". Это называет футбольная культура. Так как эксперты и болельщики тоже люди со своим мнение и взглядами. Это часть футбола.
-
Наши футболисты (в основном тупые и быд-л-о...ватые, так среднюю школу с проблемами закончили в большинстве своем) считают себя звездами, почему-то. Их нельзя критиковать, их нельзя поддавать сомнению. В Англии можно критиковать любого: главу федерации, тренера сборной (которая типа выигрывает), команду которая стоит в 10 раз больше чем Украина (больше 1+ миллиарда у.е.)
-
Заметьте Гарри Кейн не кричит на камеру болельщикам "Тихо б..ть". Рахим Стерлинг не говорит на пресс-конференции болельщикам и экспертам "Закрыли рты". Это называет футбольная культура. Так как эксперты и болельщики тоже люди со своим мнение и взглядами. Это часть футбола.
-
Наши футболисты (в основном тупые и быд-л-о...ватые, так среднюю школу с проблемами закончили в большинстве своем) считают себя звездами, почему-то. Их нельзя критиковать, их нельзя поддавать сомнению. В Англии можно критиковать любого: главу федерации, тренера сборной (которая типа выигрывает), команду которая стоит в 10 раз больше чем Украина (больше 1+ миллиарда у.е.)
Там люди сидят возле самой кромки поля, никто не курит, не лузгает семки, и можно спокойно приходить на игры с детьми.
Зато всю игру против Германии там спокойно пели про своих Трёх львов. А не орали, что гтлр лала лала. И это в Лондоне! На который Германия сбросила тонны бомб и ракет Фау...
-
Заметьте Гарри Кейн не кричит на камеру болельщикам "Тихо б..ть". Рахим Стерлинг не говорит на пресс-конференции болельщикам и экспертам "Закрыли рты". Это называет футбольная культура. Так как эксперты и болельщики тоже люди со своим мнение и взглядами. Это часть футбола.
-
Наши футболисты (в основном тупые и быд-л-о...ватые, так среднюю школу с проблемами закончили в большинстве своем) считают себя звездами, почему-то. Их нельзя критиковать, их нельзя поддавать сомнению. В Англии можно критиковать любого: главу федерации, тренера сборной (которая типа выигрывает), команду которая стоит в 10 раз больше чем Украина (больше 1+ миллиарда у.е.)
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