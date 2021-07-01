Роберто МАРТИНЕС: «Италия будет атаковать с самой первой секунды»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против национальной команды Италии.

«Италия будет атаковать с самой первой секунды. Она будет играть динамично и целеустремленно. Но каждый наш игрок знает свою задачу на поле. Хотя в матче с Португалией мы могли бы показать и более последовательный футбол.

Впрочем, на этой стадии турнира обычно не бывает настолько физически затратных, выматывающих матчей. К счастью, у нас есть достаточное количество дней, чтобы восстановиться и подготовиться к следующей игре», - сказал Мартинес.

Матч Бельгия – Италия состоится в пятницу, 2 июля. Начало в 22:00.

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