Роберто МАРТИНЕС: «Италия будет атаковать с самой первой секунды»

Наставник сборной Бельгии – о предстоящем четвертьфинальном противостоянии

  • 01.07.2021 08:57
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Роберто МАРТИНЕС: «Италия будет атаковать с самой первой секунды»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Мартинес

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против национальной команды Италии.

«Италия будет атаковать с самой первой секунды. Она будет играть динамично и целеустремленно. Но каждый наш игрок знает свою задачу на поле. Хотя в матче с Португалией мы могли бы показать и более последовательный футбол.

Впрочем, на этой стадии турнира обычно не бывает настолько физически затратных, выматывающих матчей. К счастью, у нас есть достаточное количество дней, чтобы восстановиться и подготовиться к следующей игре», - сказал Мартинес.

Матч Бельгия – Италия состоится в пятницу, 2 июля. Начало в 22:00.

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Источник — УЕФА

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