ИММОБИЛЕ: «Возможно, бельгийцы опытнее нас, но зато мы полны энтузиазма»

31-летний нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против национальной команды Бельгии.

«Бельгия - первая в рейтинге ФИФА. Это команда с выдающимися игроками в составе - мы знаем об их огромном потенциале. Нам нужно проявлять осторожность и при этом стремиться играть так же, как обычно. Возможно, бельгийцы немного опытнее нас, зато мы полны энтузиазма», - сказал Иммобиле.

Матч Бельгия – Италия состоится в пятницу, 2 июля. Начало в 22:00.

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