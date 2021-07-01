ИММОБИЛЕ: «Возможно, бельгийцы опытнее нас, но зато мы полны энтузиазма»

Форвард сборной Италии – о предстоящем четвертьфинальном противостоянии

  • 01.07.2021 07:58
  • 878 просмотров
  • 1 комментарий
ИММОБИЛЕ: «Возможно, бельгийцы опытнее нас, но зато мы полны энтузиазма»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Чиро Иммобиле

31-летний нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против национальной команды Бельгии.

«Бельгия - первая в рейтинге ФИФА. Это команда с выдающимися игроками в составе - мы знаем об их огромном потенциале. Нам нужно проявлять осторожность и при этом стремиться играть так же, как обычно. Возможно, бельгийцы немного опытнее нас, зато мы полны энтузиазма», - сказал Иммобиле.

Матч Бельгия – Италия состоится в пятницу, 2 июля. Начало в 22:00.

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    Saar
    online
      Saar, 01.07.2021 08:29
    0
    Удачі Скуадра!
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 01.07.2021 08:29
    0
    Удачі Скуадра!
    Ссылка
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