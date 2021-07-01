Мирон МАРКЕВИЧ: «Иногда дисциплина и запредельная самоотдача бьют класс»

Специалист – о перспективах сборной Украины в матче против Англии

  • 01.07.2021 07:38
  • 997 просмотров
  • 0 комментариев
Мирон МАРКЕВИЧ: «Иногда дисциплина и запредельная самоотдача бьют класс»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Глава Комитета сборных УАФ Mирон Mаркевич поделился ожиданиями от матча сборной Украины против национальной команды Англии в 1/4 финала Евро-2020.

«Многие эксперты отдают предпочтение нашим визави в четвертьфинале – англичанам. Да, они побыстрее тех же шведов, в их составе хватает топовых игроков. Но ничего страшного, представится возможность, надо доказать, что иногда дисциплина и запредельная самоотдача бьют класс.  К тому же, на матче в Риме будет больше наших болельщиков, которые уже доказывали на этом еврофоруме, что они настоящий 12-й игрок», - сказал Маркевич.

Напомним, что четвертьфинальный поединок чемпионата Европы Украина – Англия состоится в Риме 3 июля.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности