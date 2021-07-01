Мирон МАРКЕВИЧ: «Иногда дисциплина и запредельная самоотдача бьют класс»

Глава Комитета сборных УАФ Mирон Mаркевич поделился ожиданиями от матча сборной Украины против национальной команды Англии в 1/4 финала Евро-2020.

«Многие эксперты отдают предпочтение нашим визави в четвертьфинале – англичанам. Да, они побыстрее тех же шведов, в их составе хватает топовых игроков. Но ничего страшного, представится возможность, надо доказать, что иногда дисциплина и запредельная самоотдача бьют класс. К тому же, на матче в Риме будет больше наших болельщиков, которые уже доказывали на этом еврофоруме, что они настоящий 12-й игрок», - сказал Маркевич.

Напомним, что четвертьфинальный поединок чемпионата Европы Украина – Англия состоится в Риме 3 июля.