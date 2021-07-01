Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Стерлинг — спаситель Англии»

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о победе сборной Англии над Германией (2:0) в 1/8 финала Евро-2020.

«Англия – единственная сборная, которая на этом Евро не пропустила ни одного мяча. Две равные команды, и было видно, что и те, и те не хотели рисковать. В первом тайме было пару ударов, но и те, и те в очень осторожном стиле играли. Филлипс в этой игре одиннадцать подборов сделал. Стерлинг – спаситель. Стерлинг забил три гола в четырех матчах – это человек, который действительно тащит эту армию. Стерлингу 26 лет, у него еще все впереди. В этом матче переломным моментом было то, что Мюллер не забил. В этой игре выход Грилиша сыграл важную роль. Кейна не было видно всю игру, я смотрел на него и думал, когда человека поменяют, но тренерское чутье не подвело, он его оставил, и он забил гол. К сожалению, Кроос не показал той игры, при том, что я очень люблю манеру его игры. Филлипс и Райс просто перекусили центр поля англичан. Я думаю, все-таки заслуженная победа Англии», — считает Левченко.

В 1/4 финала Евро-2020 сборная Англии встретится с Украиной.