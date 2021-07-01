КАРИКАТУРА ДНЯ. Куда уйдет Месси?

Известный карикатурист Омар Момани вновь сделал героем своей работы 34-летнего аргентинского форварда Лионеля Месси.
С 2003 года Месси защищал цвета первой команды «Барселоны», но его последний контракт был рассчитан до 30 июня 2021 года. О его продлении ничего не сообщалось. Таким образом, 1 июля футболист стал свободным агентом.
«Свободный агент?», — прокомментировал Момани свою работу, где изобразил наиболее вероятные варианты для продолжения карьеры Месси.
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