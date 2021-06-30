КАРИКАТУРА ДНЯ. Останется ли Месси в Барселоне?

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 34-летним форвардом «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси.

Текущий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года, после чего игрок должен стать свободным агентом. О продлении соглашения до сих пор не сообщалось.

«Контракт Месси с «Барселоной» истекает сегодня. Останется он или нет?», — прокомментировал Момани свою работу.

Месси дебютировал за основную команду «Барселоны» 16 ноября 2003 года в товарищеской игре против «Порту».