КАРИКАТУРА ДНЯ. Останется ли Месси в Барселоне?

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 34-летним форвардом «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси.
Текущий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2021 года, после чего игрок должен стать свободным агентом. О продлении соглашения до сих пор не сообщалось.
«Контракт Месси с «Барселоной» истекает сегодня. Останется он или нет?», — прокомментировал Момани свою работу.
Месси дебютировал за основную команду «Барселоны» 16 ноября 2003 года в товарищеской игре против «Порту».
Источник — Instagram
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