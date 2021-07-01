Тренер Швеции: «Я сказал судьям, что украинцы много симулируют»

Наставнику сборной Украины Андрею Шевченко очень не понравились слова Янне Андерссона

  • 01.07.2021 02:29
  • 813 просмотров
  • 1 комментарий
Тренер Швеции: «Я сказал судьям, что украинцы много симулируют»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился впечатлениями о поражении от Украины (1:2) в поединке 1/8 финала Евро-2020.

«Возможно, я мог сделать другие замены, но я считаю, что мои футболисты отыграли хорошо.

Перепалка с Шевченко? Я немного устал от того, что видел на поле. Я посчитал, что его футболисты слишком много симулируют. Я решил сказать об этом судьям. И Андрею Шевченко это очень не понравилось», — сказал Андерссон после матча.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    googlle
    online
      googlle, 01.07.2021 03:06
    0
    Ага-ага, особенно Беседин симулировал
    Ссылка
    googlle
    online
      googlle, 01.07.2021 03:06
    0
    Ага-ага, особенно Беседин симулировал
    Ссылка
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