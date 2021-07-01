Тренер Швеции: «Я сказал судьям, что украинцы много симулируют»

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился впечатлениями о поражении от Украины (1:2) в поединке 1/8 финала Евро-2020.

«Возможно, я мог сделать другие замены, но я считаю, что мои футболисты отыграли хорошо.

Перепалка с Шевченко? Я немного устал от того, что видел на поле. Я посчитал, что его футболисты слишком много симулируют. Я решил сказать об этом судьям. И Андрею Шевченко это очень не понравилось», — сказал Андерссон после матча.