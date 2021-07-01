ЛЕОНЕНКО: «Штаб правильно поставил Зинченко и не поставил Малиновского»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко считает, что тренерский штаб сборной Украины правильно определил позиции для Александра Зинченко и Руслана Малиновского в поединке 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1).

«Нужно отметить тренерский штаб, они правильно сделали, что поставили Зинченко на левый фланг и не поставили Малиновского, потому что я не представляю, что бы было, если бы они играли в середине. Зинченко должен был делать больше, а тут сделал мало и как раз качественно, но он мог больше делать», — считает Леоненко.