ЛЕОНЕНКО: «Штаб правильно поставил Зинченко и не поставил Малиновского»

Специалист поддержал решение тренеров сборной Украины в матче со Швецией (2:1)

  • 01.07.2021 01:45
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ЛЕОНЕНКО: «Штаб правильно поставил Зинченко и не поставил Малиновского»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко считает, что тренерский штаб сборной Украины правильно определил позиции для Александра Зинченко и Руслана Малиновского в поединке 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1).

«Нужно отметить тренерский штаб, они правильно сделали, что поставили Зинченко на левый фланг и не поставили Малиновского, потому что я не представляю, что бы было, если бы они играли в середине. Зинченко должен был делать больше, а тут сделал мало и как раз качественно, но он мог больше делать», — считает Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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