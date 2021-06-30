Роман ГРИГОРЧУК: «Домашний матч ЛЧ играть в Сербии - это тяжело»

«Шахтер» Солигорск в еврокубках будет играть в Белграде

  • 30.06.2021 23:45
  • 698 просмотров
  • 4 комментария
Роман ГРИГОРЧУК: «Домашний матч ЛЧ играть в Сербии - это тяжело»
© twitter.com/fcshakhterby

Домашние матчи еврокубков клубы из Беларуси будут вынуждены играть в других странах. УЕФА постановил, что при отсутствии прямых перелетов в Беларусь местные клубы должны играть не у себя дома.

В итоге «Шахтер» Солигорск украинского наставника Романа Григорчука в 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов домашний матч с «Лудогорцем» сыграет в Белграде.

«Минусов здесь много. Минус в том, что это «Лудогорец». К нашему сожалению. И, конечно, и для наших болельщиков, и для нас – огромнейшие сложности [домашний матч в Сербии]. И вот я вижу, как эти вопросы решаются. Ну эта ситуация архисложная! И еврокубки, и чтобы как-то чемпионат… Все эти перелеты».

«Просто кажется невероятно сложным. Даже пока сами мы не знаем, как это должно быть, – сказал Григорчук в эфире «Беларусь 5».

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Источник — Трибуна Беларусь

(2 голоса)

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Комментарии
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 01.07.2021 00:11
    0
    Алексей Есенин, 01.07.2021 00:06
    в металлист
    У Владилэнича нет золотого запасу
    Ссылка
    Алексей Есенин
    online
      Алексей Есенин, 01.07.2021 00:06
    -1
    в металлист
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 01.07.2021 00:05
    +1
    Гри скоро свалит оттуда!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 30.06.2021 23:52
    +4
    Рома, возвращайся в Украину, нафиг тебе эти бульбаши?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 30.06.2021 23:52
    +4
    Рома, возвращайся в Украину, нафиг тебе эти бульбаши?
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 01.07.2021 00:05
    +1
    Гри скоро свалит оттуда!
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 01.07.2021 00:11
    0
    Алексей Есенин, 01.07.2021 00:06
    в металлист
    У Владилэнича нет золотого запасу
    Ссылка
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