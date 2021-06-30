Роман ГРИГОРЧУК: «Домашний матч ЛЧ играть в Сербии - это тяжело»

Домашние матчи еврокубков клубы из Беларуси будут вынуждены играть в других странах. УЕФА постановил, что при отсутствии прямых перелетов в Беларусь местные клубы должны играть не у себя дома.

В итоге «Шахтер» Солигорск украинского наставника Романа Григорчука в 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов домашний матч с «Лудогорцем» сыграет в Белграде.

«Минусов здесь много. Минус в том, что это «Лудогорец». К нашему сожалению. И, конечно, и для наших болельщиков, и для нас – огромнейшие сложности [домашний матч в Сербии]. И вот я вижу, как эти вопросы решаются. Ну эта ситуация архисложная! И еврокубки, и чтобы как-то чемпионат… Все эти перелеты».

«Просто кажется невероятно сложным. Даже пока сами мы не знаем, как это должно быть, – сказал Григорчук в эфире «Беларусь 5».