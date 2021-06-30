Мороз собирает своих. Форвард Динамо продолжит карьеру в Черноморце

20-летний Евгений Исаенко уже прибыл в расположение клуба из Одессы

  • 30.06.2021 22:59
  • 2600 просмотров
  • 6 комментариев
Мороз собирает своих. Форвард Динамо продолжит карьеру в Черноморце
© ФК Динамо Киев. Евгений Исаенко

Талантливый форвард «Динамо» Евгений Исаенко продолжит карьеру в «Черноморце».

20-летний игрок уже прибыл в расположение клуба из Одессы.

Ранее «Черноморец» возглавил 50-летний специалист Юрий Мороз, бывший главный тренер «Динамо» U-21.

Евгений Исаенко за основной состав Динамо провел 2 матча, однако был лидером молодежной команды U-21, за которую даже забивал 5 мячей за игру. Всего за «Динамо» U-19 и U-21 забил 51 мяч в 71 поединке.

В прошлом сезоне Исаенко играл в аренде в «Колосе» из Ковалевки (15 матчей, 1 гол).

В «Черноморце» уже выступают 4 арендованных у «Динамо» футболиста – Вадим Мащенко, Даниил Сухоручко, Роман Бодня и Артур Ващишин. К ним также могут присоединиться Ярослав Надольский и Николай Михайленко.

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Источник — Динамомания

(6 голосов)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 30.06.2021 23:47
    0
    Будут выносить негров с фашистом де дзерби молодые украинцы. Удачи морякам молодым
    Ссылка
    SeM077
    online
      SeM077, 30.06.2021 23:41
    0
    О новий фарм вимальовується)
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 30.06.2021 23:25
    0
    ShakhtarFCSD, 30.06.2021 23:06
    Чернофармец...
    хоть кротов с дзерби накроют
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 30.06.2021 23:14
    0
    Продолжение следует......
    Ссылка
    ShakhtarFCSD
    online
      ShakhtarFCSD, 30.06.2021 23:06
    +1
    Чернофармец...
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 30.06.2021 23:04
    0
    Я так и не понял почему в Колосе Исаенко грел банку, а играл кривоногий кормилец.
    Удачи Жене в Черноморце!
    Ссылка
    ShakhtarFCSD
    online
      ShakhtarFCSD, 30.06.2021 23:06
    +1
    Чернофармец...
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 30.06.2021 23:47
    0
    Будут выносить негров с фашистом де дзерби молодые украинцы. Удачи морякам молодым
    Ссылка
    SeM077
    online
      SeM077, 30.06.2021 23:41
    0
    О новий фарм вимальовується)
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 30.06.2021 23:25
    0
    ShakhtarFCSD, 30.06.2021 23:06
    Чернофармец...
    хоть кротов с дзерби накроют
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 30.06.2021 23:14
    0
    Продолжение следует......
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 30.06.2021 23:04
    0
    Я так и не понял почему в Колосе Исаенко грел банку, а играл кривоногий кормилец.
    Удачи Жене в Черноморце!
    Ссылка
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