Мороз собирает своих. Форвард Динамо продолжит карьеру в Черноморце

Талантливый форвард «Динамо» Евгений Исаенко продолжит карьеру в «Черноморце».

20-летний игрок уже прибыл в расположение клуба из Одессы.

Ранее «Черноморец» возглавил 50-летний специалист Юрий Мороз, бывший главный тренер «Динамо» U-21.

Евгений Исаенко за основной состав Динамо провел 2 матча, однако был лидером молодежной команды U-21, за которую даже забивал 5 мячей за игру. Всего за «Динамо» U-19 и U-21 забил 51 мяч в 71 поединке.

В прошлом сезоне Исаенко играл в аренде в «Колосе» из Ковалевки (15 матчей, 1 гол).

В «Черноморце» уже выступают 4 арендованных у «Динамо» футболиста – Вадим Мащенко, Даниил Сухоручко, Роман Бодня и Артур Ващишин. К ним также могут присоединиться Ярослав Надольский и Николай Михайленко.