Джейми КАРРАГЕР: «Украина - о лучшем сопернике Англии сложно мечтать»

Экс-игрок сборной Англии, а ныне эксперт на ТВ Джейми Каррагер считает, что английской национальной команде повезло играть с Украиной в четвертьфинале Евро-2020.

«Еще перед турниром было ясно, что есть хороший шанс на полуфинал. Из группы смерти Англии должны были достаться Германия, Франция или Португалия, а англичане исторически плохо играют с топ-сборными в плей-офф. Но мы прошли этот тест, а теперь у нас в соперниках Украина - о лучшем оппоненте сложно мечтать».

«Думаю, если бы Англия могла выбирать, то между Швецией и Украиной предпочла бы Украину. Все равно будет сложно, особенно в Риме. Тут уже игра не на своем Уэмбли, не на знакомом стадионе. Но лучшего соперника не придумать», - сказал Каррагер.

Матч состоится 3 июля.