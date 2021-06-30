Джейми КАРРАГЕР: «Украина - о лучшем сопернике Англии сложно мечтать»

Экс-игрок сборной Англии, а ныне эксперт на ТВ Джейми Каррагер считает, что английской национальной команде повезло играть с Украиной в четвертьфинале Евро-2020.
«Еще перед турниром было ясно, что есть хороший шанс на полуфинал. Из группы смерти Англии должны были достаться Германия, Франция или Португалия, а англичане исторически плохо играют с топ-сборными в плей-офф. Но мы прошли этот тест, а теперь у нас в соперниках Украина - о лучшем оппоненте сложно мечтать».
«Думаю, если бы Англия могла выбирать, то между Швецией и Украиной предпочла бы Украину. Все равно будет сложно, особенно в Риме. Тут уже игра не на своем Уэмбли, не на знакомом стадионе. Но лучшего соперника не придумать», - сказал Каррагер.
Матч состоится 3 июля.
Источник — Sky Sports
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Абсолютно все топы мучались или вылетели от середняков. Так что пусть недооценивают, нам же лучше
2009 - 1:2, 1:0.
2012-13 - 1:1, 0:0.
Буду радий, якщо гонорові британці заткнуть свої пельки після матчу з нашими. Теж мені суперкоманда.
во вторых сборная молодцы здесь пойдут финальные раунды и здесь будет тяжело безусловно
нужно играть в удовльствие и желание и за этого парня 12 который подерживает их
2009 - 1:2, 1:0.
2012-13 - 1:1, 0:0.
Буду радий, якщо гонорові британці заткнуть свої пельки після матчу з нашими. Теж мені суперкоманда.
во вторых сборная молодцы здесь пойдут финальные раунды и здесь будет тяжело безусловно
нужно играть в удовльствие и желание и за этого парня 12 который подерживает их
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