Джейми КАРРАГЕР: «Украина - о лучшем сопернике Англии сложно мечтать»

Эксперт уверен, что его сборная выйдет в полуфинал

  • 30.06.2021 22:45
  • 9066 просмотров
  • 24 комментария
Джейми КАРРАГЕР: «Украина - о лучшем сопернике Англии сложно мечтать»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок сборной Англии, а ныне эксперт на ТВ Джейми Каррагер считает, что английской национальной команде повезло играть с Украиной в четвертьфинале Евро-2020.

«Еще перед турниром было ясно, что есть хороший шанс на полуфинал. Из группы смерти Англии должны были достаться Германия, Франция или Португалия, а англичане исторически плохо играют с топ-сборными в плей-офф. Но мы прошли этот тест, а теперь у нас в соперниках Украина - о лучшем оппоненте сложно мечтать».

«Думаю, если бы Англия могла выбирать, то между Швецией и Украиной предпочла бы Украину. Все равно будет сложно, особенно в Риме. Тут уже игра не на своем Уэмбли, не на знакомом стадионе. Но лучшего соперника не придумать», - сказал Каррагер.

Матч состоится 3 июля.

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Источник — Sky Sports

(54 голоса)

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Комментарии
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 01.07.2021 00:07
    0
    Уж извините, но на такой стадии нету соперников «лучше» или «хуже».
    Абсолютно все топы мучались или вылетели от середняков. Так что пусть недооценивают, нам же лучше
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 30.06.2021 23:45
    +2
    А у нас непогана статистика з Англією.
    2009 - 1:2, 1:0.
    2012-13 - 1:1, 0:0.
    Буду радий, якщо гонорові британці заткнуть свої пельки після матчу з нашими. Теж мені суперкоманда.
    Ссылка
    EGOS
    online
      EGOS, 30.06.2021 23:39
    +1
    bullyUA, 30.06.2021 22:53
    А как шведы радовались, что им досталась Украина.
    шведи самі все зробили для того, щоб зійтись з Україною...а ось те, що англи радіють такому супернику, - це не може не вселяти надію...надіюся наші футбальори читають це теж...
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 30.06.2021 23:35
    +4
    У англов должок, пора его забрать
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 30.06.2021 23:32
    0
    Георгий Яковлев, 30.06.2021 23:01
    Это понятно.., но вот что со Стерлингом делать?
    Про це потрібно у Зінченка запитатися - той точно знає що робити...
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 30.06.2021 23:24
    +1
    Георгий Яковлев, 30.06.2021 23:01
    Это понятно.., но вот что со Стерлингом делать?
    пусть Зина думает, тем более он против него играл
    Ссылка
    nika007
    online
      nika007, 30.06.2021 23:22
    +1
    Володимир Дуць, 30.06.2021 23:11
    Такого рівня "срєднєнькіх" у України майже не було. А що стосується його висновків: назвіть, будь ласка, для Англії легшого суперника з тих, що залишилися.
    Дания, Чехия, та же Швейцария которую недавно побеждали, все это крепкие середняки европейского футбола как и Украина
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 30.06.2021 23:20
    +2
    Надо поменьше заморачиваться тем, что там кто-то себе думает.
    Ссылка
    Westwood.
    online
      Westwood., 30.06.2021 23:17
    +1
    во первых Шведы ведут себя нормально потому что игроки из топ чемпионата и не нужно забывать за Евро 2012 это раз
    во вторых сборная молодцы здесь пойдут финальные раунды и здесь будет тяжело безусловно
    нужно играть в удовльствие и желание и за этого парня 12 который подерживает их
    Ссылка
    alexderjav
    online
      alexderjav, 30.06.2021 23:14
    +1
    Георгий Яковлев, 30.06.2021 23:01
    Это понятно.., но вот что со Стерлингом делать?
    Не слушать горе-экспертов
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 30.06.2021 23:14
    +1
    Георгий Яковлев, 30.06.2021 23:01
    Это понятно.., но вот что со Стерлингом делать?
    То, что портосы сделали с ДеБрюйне?
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 30.06.2021 23:13
    +7
    Отлично. Пускай они все так и думают, катаясь на каруселях
    Ссылка
    Володимир Дуць
    online
      Володимир Дуць, 30.06.2021 23:11
    -4
    Semiramida, 30.06.2021 22:49
    Как игрок был средненький, а как эксперт - вообще некудышний!
    Такого рівня "срєднєнькіх" у України майже не було. А що стосується його висновків: назвіть, будь ласка, для Англії легшого суперника з тих, що залишилися.
    Ссылка
    Vytas Mesk
    online
      Vytas Mesk, 30.06.2021 23:11
    +1
    Он походу игру не смотрел Украины.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 30.06.2021 23:06
    +4
    Вони всі були там ще більш впевненішими перед матчами з ісландцями. Чим все це закінчилося ми всі пам'ятаємо.
    Ссылка
    Георгий Яковлев
    online
      Георгий Яковлев, 30.06.2021 23:01
    +5
    KirTheKing, 30.06.2021 22:56
    травма Беседина - это как "пролилась первая кровь". а это значит, что ментально, наша Сборная уже находится на другом уровне.. мандража не будет, будет битва "за себя и за того парня".. так что шансы думаю 70 / 30 в пользу Украины..
    Это понятно.., но вот что со Стерлингом делать?
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 30.06.2021 22:58
    +13
    Говорити одне,а що зафіксує фінальний свисток це інше.Україна буде боротись та переможе.!!!Фортуна не покидай збірну України.!!!
    Ссылка
    KirTheKing
    online
      KirTheKing, 30.06.2021 22:56
    +4
    травма Беседина - это как "пролилась первая кровь". а это значит, что ментально, наша Сборная уже находится на другом уровне.. мандража не будет, будет битва "за себя и за того парня".. так что шансы думаю 70 / 30 в пользу Украины..
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 30.06.2021 22:54
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    Мне вообще непонятно, почему Англы играли с фрицами на родном Уэмли, а не на нейтральном стадионе?? Это недоработка УЕФА или бабло побеждает здравый смысл??
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 30.06.2021 22:53
    +20
    А как шведы радовались, что им досталась Украина.
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 30.06.2021 22:51
    +22
    Це дуже добре, десь ми це вже недавно чули
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 30.06.2021 22:48
    +22
    Хорошей начало с недооценки соперника.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 30.06.2021 22:53
    +20
    А как шведы радовались, что им досталась Украина.
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 30.06.2021 22:58
    +13
    Говорити одне,а що зафіксує фінальний свисток це інше.Україна буде боротись та переможе.!!!Фортуна не покидай збірну України.!!!
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 30.06.2021 22:52
    +13
    шведи сп!вали щось под!бне.... Как говорят- будем посмотреть
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 30.06.2021 22:49
    +12
    Как игрок был средненький, а как эксперт - вообще некудышний!
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 30.06.2021 23:13
    +7
    Отлично. Пускай они все так и думают, катаясь на каруселях
    Ссылка
    Георгий Яковлев
    online
      Георгий Яковлев, 30.06.2021 23:01
    +5
    KirTheKing, 30.06.2021 22:56
    травма Беседина - это как "пролилась первая кровь". а это значит, что ментально, наша Сборная уже находится на другом уровне.. мандража не будет, будет битва "за себя и за того парня".. так что шансы думаю 70 / 30 в пользу Украины..
    Это понятно.., но вот что со Стерлингом делать?
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 30.06.2021 23:35
    +4
    У англов должок, пора его забрать
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 30.06.2021 23:06
    +4
    Вони всі були там ще більш впевненішими перед матчами з ісландцями. Чим все це закінчилося ми всі пам'ятаємо.
    Ссылка
    KirTheKing
    online
      KirTheKing, 30.06.2021 22:56
    +4
    травма Беседина - это как "пролилась первая кровь". а это значит, что ментально, наша Сборная уже находится на другом уровне.. мандража не будет, будет битва "за себя и за того парня".. так что шансы думаю 70 / 30 в пользу Украины..
    Ссылка
    smart__Forever
    online
      smart__Forever, 30.06.2021 22:54
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    Мне вообще непонятно, почему Англы играли с фрицами на родном Уэмли, а не на нейтральном стадионе?? Это недоработка УЕФА или бабло побеждает здравый смысл??
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 30.06.2021 23:45
    +2
    А у нас непогана статистика з Англією.
    2009 - 1:2, 1:0.
    2012-13 - 1:1, 0:0.
    Буду радий, якщо гонорові британці заткнуть свої пельки після матчу з нашими. Теж мені суперкоманда.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 30.06.2021 23:20
    +2
    Надо поменьше заморачиваться тем, что там кто-то себе думает.
    Ссылка
    EGOS
    online
      EGOS, 30.06.2021 23:39
    +1
    bullyUA, 30.06.2021 22:53
    А как шведы радовались, что им досталась Украина.
    шведи самі все зробили для того, щоб зійтись з Україною...а ось те, що англи радіють такому супернику, - це не може не вселяти надію...надіюся наші футбальори читають це теж...
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 30.06.2021 23:24
    +1
    Георгий Яковлев, 30.06.2021 23:01
    Это понятно.., но вот что со Стерлингом делать?
    пусть Зина думает, тем более он против него играл
    Ссылка
    nika007
    online
      nika007, 30.06.2021 23:22
    +1
    Володимир Дуць, 30.06.2021 23:11
    Такого рівня "срєднєнькіх" у України майже не було. А що стосується його висновків: назвіть, будь ласка, для Англії легшого суперника з тих, що залишилися.
    Дания, Чехия, та же Швейцария которую недавно побеждали, все это крепкие середняки европейского футбола как и Украина
    Ссылка
    Westwood.
    online
      Westwood., 30.06.2021 23:17
    +1
    во первых Шведы ведут себя нормально потому что игроки из топ чемпионата и не нужно забывать за Евро 2012 это раз
    во вторых сборная молодцы здесь пойдут финальные раунды и здесь будет тяжело безусловно
    нужно играть в удовльствие и желание и за этого парня 12 который подерживает их
    Ссылка
    alexderjav
    online
      alexderjav, 30.06.2021 23:14
    +1
    Георгий Яковлев, 30.06.2021 23:01
    Это понятно.., но вот что со Стерлингом делать?
    Не слушать горе-экспертов
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 30.06.2021 23:14
    +1
    Георгий Яковлев, 30.06.2021 23:01
    Это понятно.., но вот что со Стерлингом делать?
    То, что портосы сделали с ДеБрюйне?
    Ссылка
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