Назарий РУСИН: «В Днепре-1 мне все нужно начинать с нуля»

Форвард попробует вернуть свои лучшие кондиции

  • 30.06.2021 20:27
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Назарий РУСИН: «В Днепре-1 мне все нужно начинать с нуля»
© scdnipro1.com.ua

Форвард Назарий Русин после неудачной аренды в «Легии» вновь покинул «Динамо» и перебрался в «Днепр-1».

- Назарий, с какими чувствами переходишь в новую для себя команду?

- Хочу прийти и помочь команде и себе решить задачу на сезон. Рад переходу, ведь знаю, что меня здесь ждали, поэтому очень доволен, что оказался в «Днепре-1».

- Как проходил сам переход?

- Я разговаривал с агентом, и он сказал, что «Днепр-1» хочет меня подписать, после чего я посоветовался с родителями и понял, что да, для меня это хороший вариант, потому что мне нужно сейчас все начинать с начала, чтобы снова играть в футбол на хорошем уровне. Поэтому я доволен, что приехал в Днепр.

- В последнее твоим клубом была «Легия». Какие выводы ты сделал для себя после выступлений в чемпионате Польши?

- Для меня это был определенный урок, который я запомню на всю жизнь. А больше о «Легии» особо и не стоит упоминать.

- Главная сейчас для тебя цель - вернуться к тому игрового тонусу, который был в «Заре»?

- И в «Заре», и в «Динамо». Надо начинать играть, начинать все с начала, с нуля, но ничего страшного, потихоньку постараюсь вернуться к своим оптимальным кондициям, в которых я когда-то был.

- Смотрел ты матче прошлого сезона с участием «Днепра-1», и если да, то какое впечатление оставила команда?

- Я видел матчи команды во втором круге, и тогда она очень хорошо играла и выглядела. Вообще, в Днепре хорошая команда, современные база и стадион, хорошие условия, высококвалифицированный тренерский штаб. Поэтому, надеюсь, что у нас все будет хорошо.

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Источник — СК Днепр-1

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