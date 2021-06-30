ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина представила нового главного тренера

«Фиорентина» официально объявила о назначении на пост главного тренера Винченцо Итальяно. Контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон.

Предыдущим местом работы Итальяно была «Специя», которую он возглавлял с 2019 года. В сезоне 2019/2020 он вывел команду в Серию А, а затем сохранил прописку в элите, заняв 15-е место.

На посту наставника «Фиорентины» Итальяно заменил Дженнаро Гаттузо, который покинул клуб из-за конфликта с руководством.