ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина представила нового главного тренера

Команду возглавил Винченцо Итальяно

  • 30.06.2021 19:28
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ОФИЦИАЛЬНО. Фиорентина представила нового главного тренера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Винченцо Итальяно

«Фиорентина» официально объявила о назначении на пост главного тренера Винченцо Итальяно. Контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на сезон.

Предыдущим местом работы Итальяно была «Специя», которую он возглавлял с 2019 года. В сезоне 2019/2020 он вывел команду в Серию А, а затем сохранил прописку в элите, заняв 15-е место.

На посту наставника «Фиорентины» Итальяно заменил Дженнаро Гаттузо, который покинул клуб из-за конфликта с руководством.

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Источник — ФК Фиорентина

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