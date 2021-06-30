Гарет САУТГЕЙТ: «Проиграем Украине - и все это не будет иметь смысла»

Команды сразятся за выход в полуфинал Евро-2020

  • 30.06.2021 19:27
  • 3667 просмотров
  • 1 комментарий
Гарет САУТГЕЙТ: «Проиграем Украине - и все это не будет иметь смысла»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Англии надеется, что игроки спокойно подойдут к четвертьфиналу Евро-2020 против Украины после того, как ранее выбили Германию.

«После Германии игроки пели и радовались в раздевалке, а мне как всегда пришлось выступить тем, кто портит им весь праздник. Если в субботу проиграем Украине, то все это не будет иметь смысла».

«Я рад, что у футболистов есть повод для радости, но дело не сделано. Сборная лишь однажды в своей истории была в полуфинале Евро, так что нужно работать», - сказал Саутгейт.

Матч пройдет в Риме 3 июля.

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Источник — BBC

(16 голосов)

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Комментарии
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 30.06.2021 19:46
    0
    Что Англия, что Германия, обе команды на этом чемпионате выглядят не очень мощно.
    Так что насчет Украины есть неплохие шансы!
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 30.06.2021 19:46
    0
    Что Англия, что Германия, обе команды на этом чемпионате выглядят не очень мощно.
    Так что насчет Украины есть неплохие шансы!
    Ссылка
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