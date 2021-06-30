Гарет САУТГЕЙТ: «Проиграем Украине - и все это не будет иметь смысла»

Наставник сборной Англии надеется, что игроки спокойно подойдут к четвертьфиналу Евро-2020 против Украины после того, как ранее выбили Германию.

«После Германии игроки пели и радовались в раздевалке, а мне как всегда пришлось выступить тем, кто портит им весь праздник. Если в субботу проиграем Украине, то все это не будет иметь смысла».

«Я рад, что у футболистов есть повод для радости, но дело не сделано. Сборная лишь однажды в своей истории была в полуфинале Евро, так что нужно работать», - сказал Саутгейт.

Матч пройдет в Риме 3 июля.