Вболівальник спрогнозував результат матчу на сайті FAVBET та виграв авто

FAVBET продовжує другий етап масштабного промо-заходу з розіграшем автівок

  • 30.06.2021 18:47
  • 1155 просмотров
  • 0 комментариев
Вболівальник спрогнозував результат матчу на сайті FAVBET та виграв авто

Євро 2020 у розпалі. Закінчився груповий етап і на черзі плей-офф. Набирає оберти і промо-захід від FAVBET “Забивай голи — вигравай Jaguar XE”, де кожен охочий може взяти участь в гонці бомбардирів та позмагатися за автівки. 

Першим переможцем став Анатолій з Полтави. Який вірно спрогнозував результат поєдинку Нідерланди - Україна — більше двох забитих у грі. Прогноз став щасливим для Анатолія. Відомий шоумен та ведучий Тимур Мірошниченко, у прямому ефірі, витягнув з кошику саме його ігровий номер. 

Тепер він власник новенького Ford EcoSport.

Промо-захід проходить у три етапи по 6 тижнів. Щотижня розігруватимуть 5 автомобілів Ford Ecosport, а у фіналі — Jaguar XE, а також безліч цінних тематичних призів. Другий етап триватиме в період Євро 2020. 

Хочеш відчути гру та пережити такі ж емоції? Заходь на сайт FAVBET та роби прогноз на будь-яку спортивну подію. Будь всередині гри з FAVBET.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности