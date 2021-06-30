Соболева завершила борьбу на 25-тысячнике ITF во Польше

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№793 WTA) завершила борьбу на 25-тысячнике ITF во Вроцлаве.
Во втором круге основы украинка, которая преодолела квалификацию, проиграла 11-й сеяной Диане Марцинкевич из Латвии (№307 WTA).
Вроцлав. Второй круг
Анастасия Соболева (Украина) – Диана Марцинкевич (Латвия) – 6:4, 5:7, 3:6
В первом круге основы Соболева разгромила россиянку.
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Источник — Sport.ua
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