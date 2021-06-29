Соболева разгромила россиянку на турнире ITF в Польше

Анастасия набирает обороты

  • 29.06.2021 23:55
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Соболева разгромила россиянку на турнире ITF в Польше
© ФТУ. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№793 WTA) выиграла стартовый матч в основе 25-тысячника ITF во Вроцлаве.
 
Украинка, которая успешно преодолела квалификацию, уверенно обыграла еще одного квалифаера россиянку Валерию Оляновскую  (№686 WTA).
 
Вроцлав. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Валерия Оляновская (Россия) – 6:1, 6:1
 
Отметим, что для Соболевой это был дебютный матч на таком уровне. Ранее она играла лишь в основе 15-тысячников.

В следующем раунде Соболева сразится против 11-й сеяной Дианы Марцинкевич из Латвии (№307 WTA).

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Источник — Sport.ua

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