Соболева разгромила россиянку на турнире ITF в Польше

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№793 WTA) выиграла стартовый матч в основе 25-тысячника ITF во Вроцлаве.
Украинка, которая успешно преодолела квалификацию, уверенно обыграла еще одного квалифаера россиянку Валерию Оляновскую (№686 WTA).
Вроцлав. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Валерия Оляновская (Россия) – 6:1, 6:1
Отметим, что для Соболевой это был дебютный матч на таком уровне. Ранее она играла лишь в основе 15-тысячников.
В следующем раунде Соболева сразится против 11-й сеяной Дианы Марцинкевич из Латвии (№307 WTA).
Источник — Sport.ua
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