Украинка Соболева сыграет на турнире ITF во Вроцлаве

Украинская теннисистка Анастасия Соболева победила в квалификации на турнире ITF W25 в Польше
17-летняя спортсменка впервые играет на турнире ITF с призовым фондом $25,000. В квалификации Соболева обыграла польку Веронику Ясмину Форис (6:2, 6:1) и Анну Озерову из Латвии (6:1, 6:1).
В первом круге основной сетки украинка встретится также с квалифаером - представительницей России Валерией Оляновской. Победительница в данном матче дальше сыграет против латвийки Дианы Марцинкевич, посеянной под 11-м номером.
Источник — Большой теннис Украины
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