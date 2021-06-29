Украинка Соболева сыграет на турнире ITF во Вроцлаве

17-летняя спортсменка преодолела квалификацию

  • 29.06.2021 02:32
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Украинка Соболева сыграет на турнире ITF во Вроцлаве
© ФТУ. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева победила в квалификации на турнире ITF W25 в Польше

17-летняя спортсменка впервые играет на турнире ITF с призовым фондом $25,000. В квалификации Соболева обыграла польку Веронику Ясмину Форис (6:2, 6:1) и Анну Озерову из Латвии (6:1, 6:1).

В первом круге основной сетки украинка встретится также с квалифаером - представительницей России Валерией Оляновской. Победительница в данном матче дальше сыграет против латвийки Дианы Марцинкевич, посеянной под 11-м номером.

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Источник — Большой теннис Украины

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