Мирон МАРКЕВИЧ: «Конечно, Украина может выйти в финал»

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал победу 2:1 над Швецией в 1/8 финала Евро-2020:

– Приятная новость. Ребята действительно проявили характер. Непростой матч с непростым соперником. Эту встречу однозначно можно занести в актив нашей команде. Еще и вышли в 1/4 финала – вдвойне приятно.

– Не жаль вам шведов, которые, по сути, подарили нам путевку в 1/8 финала?

– В футболе жалеть нельзя. Это спорт. Они шли к тому, чтобы обыграть Польшу и выйти с первого места. Они также хотели и нас обыграть.

– Кто вам больше всего понравился в составе Украины?

– Ярмоленко и Зинченко. Степаненко. Вся команда хорошо сыграла.

– Арбитр справедливо удалил Даниэльссона за фол против Беседина?

– Конечно. Надо еще и дисквалифицировать его на матчей 5. Кто же так прыгает.

– На подготовку к матчу со Швецией было 8 дней, а к встрече с Англией – 4. Этого будет достаточно?

– У Англии тоже 4 дня.

– В случае прохода Англии в полуфинале Украину будет ждать победитель пары Чехия – Дания. Украина может выйти в финал?

– Может, конечно. Каждый из четвертьфиналистов может выйти в финал.