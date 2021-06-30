Мирон МАРКЕВИЧ: «Конечно, Украина может выйти в финал»

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал победу 2:1 над Швецией в 1/8 финала Евро-2020:
– Приятная новость. Ребята действительно проявили характер. Непростой матч с непростым соперником. Эту встречу однозначно можно занести в актив нашей команде. Еще и вышли в 1/4 финала – вдвойне приятно.
– Не жаль вам шведов, которые, по сути, подарили нам путевку в 1/8 финала?
– В футболе жалеть нельзя. Это спорт. Они шли к тому, чтобы обыграть Польшу и выйти с первого места. Они также хотели и нас обыграть.
– Кто вам больше всего понравился в составе Украины?
– Ярмоленко и Зинченко. Степаненко. Вся команда хорошо сыграла.
– Арбитр справедливо удалил Даниэльссона за фол против Беседина?
– Конечно. Надо еще и дисквалифицировать его на матчей 5. Кто же так прыгает.
– На подготовку к матчу со Швецией было 8 дней, а к встрече с Англией – 4. Этого будет достаточно?
– У Англии тоже 4 дня.
– В случае прохода Англии в полуфинале Украину будет ждать победитель пары Чехия – Дания. Украина может выйти в финал?
– Может, конечно. Каждый из четвертьфиналистов может выйти в финал.
Источник — Трибуна
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