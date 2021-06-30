Мирон МАРКЕВИЧ: «Конечно, Украина может выйти в финал»

Экс-тренер сборной Украины – о победе над Швецией

  • 30.06.2021 18:10
  • 585 просмотров
  • 0 комментариев
Мирон МАРКЕВИЧ: «Конечно, Украина может выйти в финал»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал победу 2:1 над Швецией в 1/8 финала Евро-2020:

– Приятная новость. Ребята действительно проявили характер. Непростой матч с непростым соперником. Эту встречу однозначно можно занести в актив нашей команде. Еще и вышли в 1/4 финала – вдвойне приятно.

– Не жаль вам шведов, которые, по сути, подарили нам путевку в 1/8 финала?
– В футболе жалеть нельзя. Это спорт. Они шли к тому, чтобы обыграть Польшу и выйти с первого места. Они также хотели и нас обыграть.

– Кто вам больше всего понравился в составе Украины?
– Ярмоленко и Зинченко. Степаненко. Вся команда хорошо сыграла.

– Арбитр справедливо удалил Даниэльссона за фол против Беседина?
– Конечно. Надо еще и дисквалифицировать его на матчей 5. Кто же так прыгает.

– На подготовку к матчу со Швецией было 8 дней, а к встрече с Англией – 4. Этого будет достаточно?
– У Англии тоже 4 дня.

– В случае прохода Англии в полуфинале Украину будет ждать победитель пары Чехия – Дания. Украина может выйти в финал?
– Может, конечно. Каждый из четвертьфиналистов может выйти в финал.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Трибуна

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности