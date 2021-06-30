ФОТО. Сборная Украины провела последнюю тренировку перед вылетом в Рим

После исторического триумфа в Глазго сборная Украины не стала долго праздновать или почивать на лаврах.



В 10.30 команда выехала на тренировку на уже знакомый стадион «Фирхилл», на котором футболисты работали вчера, в день матча.



Вылет чартерного рейса Глазго - Рим запланирован на 16.55 по местному времени. По прибытии в Рим украинцы поселятся в гостинице Parco dei Principi Grand Hotel & Spa.