ФОТО. Сборная Украины провела последнюю тренировку перед вылетом в Рим

После исторического триумфа в Глазго сборная Украины не стала долго праздновать или почивать на лаврах.
В 10.30 команда выехала на тренировку на уже знакомый стадион «Фирхилл», на котором футболисты работали вчера, в день матча.
Вылет чартерного рейса Глазго - Рим запланирован на 16.55 по местному времени. По прибытии в Рим украинцы поселятся в гостинице Parco dei Principi Grand Hotel & Spa.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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