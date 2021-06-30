Томас МЮЛЛЕР: «Всей сборной Германии больно»

Форвард Бундестима – о вылете с Евро-2020

  • 30.06.2021 17:27
  • 1381 просмотр
  • 1 комментарий
Томас МЮЛЛЕР: «Всей сборной Германии больно»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Форвард сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал вылет своей команды с Евро-2020 от Англии (0:2) и свой нереализованный выход один на один:

«Этот момент запомнится надолго, он будет сниться по ночам. Футболист работает, тренируется и живет игрой. Это был момент, когда все было в моих руках – я мог вернуть команду в игру в матче плей-офф и подарить целой нации, которая живет футболом, экстаз. Получить такой шанс и упустить его – это больно.

Всей сборной Германии больно, моим партнерам по команде и нашему тренеру, который подарил мне уверенность.

Но прежде всего, нам больно из-за немецких болельщиков, которые были рядом и поддерживали нас по ходу всего чемпионата Европы, несмотря на сложные обстоятельства. Спасибо за вашу поддержку!».

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Источник — Instagram

(9 голосов)

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Комментарии
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 30.06.2021 17:37
    0
    Справедливости ради, сборная Германии не заслуживала на большее.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 30.06.2021 17:37
    0
    Справедливости ради, сборная Германии не заслуживала на большее.
    Ссылка
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