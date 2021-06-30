Томас МЮЛЛЕР: «Всей сборной Германии больно»

Форвард сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал вылет своей команды с Евро-2020 от Англии (0:2) и свой нереализованный выход один на один:

«Этот момент запомнится надолго, он будет сниться по ночам. Футболист работает, тренируется и живет игрой. Это был момент, когда все было в моих руках – я мог вернуть команду в игру в матче плей-офф и подарить целой нации, которая живет футболом, экстаз. Получить такой шанс и упустить его – это больно.

Всей сборной Германии больно, моим партнерам по команде и нашему тренеру, который подарил мне уверенность.

Но прежде всего, нам больно из-за немецких болельщиков, которые были рядом и поддерживали нас по ходу всего чемпионата Европы, несмотря на сложные обстоятельства. Спасибо за вашу поддержку!».