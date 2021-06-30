Михаэль БАЛЛАК: «Англии было слишком легко»

Экс-полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак прокомментировал поражение Бундестима 0:2 от Англии в 1/8 финала Евро-2020:

«Отрезвляюще, беспомощно. В первом тайме стало очевидным то, что решений не было. Мы отступили без необходимости. Мы сделали слишком мало, англичанам было слишком легко.

Мы не воспользовались слабостями сборной Англии. Я не понимаю, почему тренер сборной так долго тянул с заменами».