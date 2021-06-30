Легенда сборной Швеции: Фол против Беседина? Удаление – правильное решение

Экс-лидер сборной Швеции Фредрик Юнгберг считает удаление Маркуса Даниэльссона за фол против Артема Беседина справедливым:

«Удаление за фол против Беседина? Вероятно, это было правильное решение. Затем игра изменилась. Украина была намного лучшей командой и в итоге забила отличный мяч.

Мы чувствовали, что сравняв счет, Швеция добилась немалого в этом поединке – это было очень важно по такой игре. Я чувствовал, что у Швеции с игрой все хорошо, но удаление в этом поединке было смерти подобным.

Сборная Украины продолжала давить на шведскую команду, которая очень хорошо защищала свою штрафную с десятью игроками, но соперник изо всех сил пытался найти свой шанс».