Легенда сборной Швеции: Фол против Беседина? Удаление – правильное решение

Фредрик Юнгберг согласен с арбитром

  • 30.06.2021 16:52
  • 10874 просмотра
  • 8 комментариев
Легенда сборной Швеции: Фол против Беседина? Удаление – правильное решение
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фредрик Юнгберг

Экс-лидер сборной Швеции Фредрик Юнгберг считает удаление Маркуса Даниэльссона за фол против Артема Беседина справедливым:

«Удаление за фол против Беседина? Вероятно, это было правильное решение. Затем игра изменилась. Украина была намного лучшей командой и в итоге забила отличный мяч.

Мы чувствовали, что сравняв счет, Швеция добилась немалого в этом поединке – это было очень важно по такой игре. Я чувствовал, что у Швеции с игрой все хорошо, но удаление в этом поединке было смерти подобным.

Сборная Украины продолжала давить на шведскую команду, которая очень хорошо защищала свою штрафную с десятью игроками, но соперник изо всех сил пытался найти свой шанс».

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Источник — BBC

(67 голосов)

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Комментарии
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 30.06.2021 18:07
    +1
    Владимир Копяк, 30.06.2021 17:11
    Что с него можно взять, он не читал Правила игры в футбол. Игрок сборной Швеции был удален не правильно. Он первым был у мяча, который не находился под чьим либо контролем, отбил его и только после этого его бутца нашла колено Беседина. Никакго уиысла с целью нанести травму Беседину не было. Чисто игровой эпизод, где никто не виноват. Ему даже желтую карточку нельзя было давать! Но мы то понимаем, с какой целью на эту игру был назначен именно итальянский арбитр, который профессионально похоронил шведом.
    .
    Якби Ви був ботярою, на Вас і уваги ніхто не звернув би, а так підтримаю народ - Вам конче необхідно пройти електроенцифалограмму... Бєсєдін виздоровіє і дасть бог буде грати , а у Вас складніші моменти
    Ссылка
    Henriklarsson11
    online
      Henriklarsson11, 30.06.2021 17:45
    +9
    Владимир Копяк, 30.06.2021 17:11
    Что с него можно взять, он не читал Правила игры в футбол. Игрок сборной Швеции был удален не правильно. Он первым был у мяча, который не находился под чьим либо контролем, отбил его и только после этого его бутца нашла колено Беседина. Никакго уиысла с целью нанести травму Беседину не было. Чисто игровой эпизод, где никто не виноват. Ему даже желтую карточку нельзя было давать! Но мы то понимаем, с какой целью на эту игру был назначен именно итальянский арбитр, который профессионально похоронил шведом.
    .
    "Даниэльссон извинился перед Артемом Бесединым за грубый фол и признал, что удаление было справедливым"
    Даже сам игрок признал, но всеравно находятся кадры которым всё по жизни не так
    Ссылка
    Glorry to Ukraine!
    online
      Glorry to Ukraine!, 30.06.2021 17:42
    +1
    Ну хоть один адекватный нашёлся...
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 30.06.2021 17:40
    +5
    Владимир Копяк, 30.06.2021 17:11
    Что с него можно взять, он не читал Правила игры в футбол. Игрок сборной Швеции был удален не правильно. Он первым был у мяча, который не находился под чьим либо контролем, отбил его и только после этого его бутца нашла колено Беседина. Никакго уиысла с целью нанести травму Беседину не было. Чисто игровой эпизод, где никто не виноват. Ему даже желтую карточку нельзя было давать! Но мы то понимаем, с какой целью на эту игру был назначен именно итальянский арбитр, который профессионально похоронил шведом.
    .
    Ему надо было дать талон на усиленное питание , как говорил Жеглов , да ?
    Ссылка
    Юрій Шолох
      Юрій Шолох, 30.06.2021 17:22
    +10
    Владимир Копяк, 30.06.2021 17:11
    Что с него можно взять, он не читал Правила игры в футбол. Игрок сборной Швеции был удален не правильно. Он первым был у мяча, который не находился под чьим либо контролем, отбил его и только после этого его бутца нашла колено Беседина. Никакго уиысла с целью нанести травму Беседину не было. Чисто игровой эпизод, где никто не виноват. Ему даже желтую карточку нельзя было давать! Но мы то понимаем, с какой целью на эту игру был назначен именно итальянский арбитр, который профессионально похоронил шведом.
    .
    Да, ще й лівим хуком поміж ніг...там теж може, крім фаберже, ще й м'яч бути...а ще, ц прямою ногою у вухо виліпити...і нічого, що там вухо, на м'ячу ж перший був...
    Ссылка
    valik_ua
    online
      valik_ua, 30.06.2021 17:17
    +14
    Владимир Копяк, 30.06.2021 17:11
    Что с него можно взять, он не читал Правила игры в футбол. Игрок сборной Швеции был удален не правильно. Он первым был у мяча, который не находился под чьим либо контролем, отбил его и только после этого его бутца нашла колено Беседина. Никакго уиысла с целью нанести травму Беседину не было. Чисто игровой эпизод, где никто не виноват. Ему даже желтую карточку нельзя было давать! Но мы то понимаем, с какой целью на эту игру был назначен именно итальянский арбитр, который профессионально похоронил шведом.
    .
    лікуватись вам треба - таке писати ..... - зіграв у м'яч - ..... аж гидко таке читати .....
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 30.06.2021 17:11
    -30
    Что с него можно взять, он не читал Правила игры в футбол. Игрок сборной Швеции был удален не правильно. Он первым был у мяча, который не находился под чьим либо контролем, отбил его и только после этого его бутца нашла колено Беседина. Никакго уиысла с целью нанести травму Беседину не было. Чисто игровой эпизод, где никто не виноват. Ему даже желтую карточку нельзя было давать! Но мы то понимаем, с какой целью на эту игру был назначен именно итальянский арбитр, который профессионально похоронил шведом.
    .
    Ссылка
    Vadya
    online
      Vadya, 30.06.2021 17:04
    +19
    Адекватный комментарий, адекватного человека!
    Ссылка
    Vadya
    online
      Vadya, 30.06.2021 17:04
    +19
    Адекватный комментарий, адекватного человека!
    Ссылка
    valik_ua
    online
      valik_ua, 30.06.2021 17:17
    +14
    Владимир Копяк, 30.06.2021 17:11
    Что с него можно взять, он не читал Правила игры в футбол. Игрок сборной Швеции был удален не правильно. Он первым был у мяча, который не находился под чьим либо контролем, отбил его и только после этого его бутца нашла колено Беседина. Никакго уиысла с целью нанести травму Беседину не было. Чисто игровой эпизод, где никто не виноват. Ему даже желтую карточку нельзя было давать! Но мы то понимаем, с какой целью на эту игру был назначен именно итальянский арбитр, который профессионально похоронил шведом.
    .
    лікуватись вам треба - таке писати ..... - зіграв у м'яч - ..... аж гидко таке читати .....
    Ссылка
    Юрій Шолох
      Юрій Шолох, 30.06.2021 17:22
    +10
    Владимир Копяк, 30.06.2021 17:11
    Что с него можно взять, он не читал Правила игры в футбол. Игрок сборной Швеции был удален не правильно. Он первым был у мяча, который не находился под чьим либо контролем, отбил его и только после этого его бутца нашла колено Беседина. Никакго уиысла с целью нанести травму Беседину не было. Чисто игровой эпизод, где никто не виноват. Ему даже желтую карточку нельзя было давать! Но мы то понимаем, с какой целью на эту игру был назначен именно итальянский арбитр, который профессионально похоронил шведом.
    .
    Да, ще й лівим хуком поміж ніг...там теж може, крім фаберже, ще й м'яч бути...а ще, ц прямою ногою у вухо виліпити...і нічого, що там вухо, на м'ячу ж перший був...
    Ссылка
    Henriklarsson11
    online
      Henriklarsson11, 30.06.2021 17:45
    +9
    Владимир Копяк, 30.06.2021 17:11
    Что с него можно взять, он не читал Правила игры в футбол. Игрок сборной Швеции был удален не правильно. Он первым был у мяча, который не находился под чьим либо контролем, отбил его и только после этого его бутца нашла колено Беседина. Никакго уиысла с целью нанести травму Беседину не было. Чисто игровой эпизод, где никто не виноват. Ему даже желтую карточку нельзя было давать! Но мы то понимаем, с какой целью на эту игру был назначен именно итальянский арбитр, который профессионально похоронил шведом.
    .
    "Даниэльссон извинился перед Артемом Бесединым за грубый фол и признал, что удаление было справедливым"
    Даже сам игрок признал, но всеравно находятся кадры которым всё по жизни не так
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 30.06.2021 17:40
    +5
    Владимир Копяк, 30.06.2021 17:11
    Что с него можно взять, он не читал Правила игры в футбол. Игрок сборной Швеции был удален не правильно. Он первым был у мяча, который не находился под чьим либо контролем, отбил его и только после этого его бутца нашла колено Беседина. Никакго уиысла с целью нанести травму Беседину не было. Чисто игровой эпизод, где никто не виноват. Ему даже желтую карточку нельзя было давать! Но мы то понимаем, с какой целью на эту игру был назначен именно итальянский арбитр, который профессионально похоронил шведом.
    .
    Ему надо было дать талон на усиленное питание , как говорил Жеглов , да ?
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 30.06.2021 18:07
    +1
    Владимир Копяк, 30.06.2021 17:11
    Что с него можно взять, он не читал Правила игры в футбол. Игрок сборной Швеции был удален не правильно. Он первым был у мяча, который не находился под чьим либо контролем, отбил его и только после этого его бутца нашла колено Беседина. Никакго уиысла с целью нанести травму Беседину не было. Чисто игровой эпизод, где никто не виноват. Ему даже желтую карточку нельзя было давать! Но мы то понимаем, с какой целью на эту игру был назначен именно итальянский арбитр, который профессионально похоронил шведом.
    .
    Якби Ви був ботярою, на Вас і уваги ніхто не звернув би, а так підтримаю народ - Вам конче необхідно пройти електроенцифалограмму... Бєсєдін виздоровіє і дасть бог буде грати , а у Вас складніші моменти
    Ссылка
    Glorry to Ukraine!
    online
      Glorry to Ukraine!, 30.06.2021 17:42
    +1
    Ну хоть один адекватный нашёлся...
    Ссылка
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