Легенда сборной Швеции: Фол против Беседина? Удаление – правильное решение

Экс-лидер сборной Швеции Фредрик Юнгберг считает удаление Маркуса Даниэльссона за фол против Артема Беседина справедливым:
«Удаление за фол против Беседина? Вероятно, это было правильное решение. Затем игра изменилась. Украина была намного лучшей командой и в итоге забила отличный мяч.
Мы чувствовали, что сравняв счет, Швеция добилась немалого в этом поединке – это было очень важно по такой игре. Я чувствовал, что у Швеции с игрой все хорошо, но удаление в этом поединке было смерти подобным.
Сборная Украины продолжала давить на шведскую команду, которая очень хорошо защищала свою штрафную с десятью игроками, но соперник изо всех сил пытался найти свой шанс».
Источник — BBC
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
.
.
Даже сам игрок признал, но всеравно находятся кадры которым всё по жизни не так
.
.
.
.
.
.
.
Даже сам игрок признал, но всеравно находятся кадры которым всё по жизни не так
.
.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.