ФОТО. Кабмин провел заседание в новой форме сборной Украины

Были представлены два комплекта игровой амуниции

  • 30.06.2021 16:48
  • 5240 просмотров
  • 10 комментариев
ФОТО. Кабмин провел заседание в новой форме сборной Украины
© kmu.gov.ua

30 июня состоялось очередное заседание Кабинета Министров Украины, на котором рассматривали введение рынка земли.
 
Все члены Кабмина пришли на заседание в новой форме сборной Украины по футболу.
 
Отметим, что вчера команда Андрея Шевченко вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.

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Источник — Урядовий портал

(20 голосов)

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Комментарии
    Vladislav Spirskuy
    online
      Vladislav Spirskuy, 30.06.2021 18:07
    0
    те відчуття коли власних досягнень в уряді немає, економіка в д@пі, а вони піаряться на патріотизмі, збірній, чужих заслугах... Шмигаль - 6 рєната. Що ще сказати?
    Ссылка
    Дрозд Сергей
    online
      Дрозд Сергей, 30.06.2021 17:57
    +1
    Когда будет чемпионат по плаванию, что в плавках будут сидеть? Идиоты!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 30.06.2021 17:30
    +2
    За бюджетні кошти красти легше. Многомілліардний проект об'їзної дороги вивели з під тендерної процедури. НАвіщо? Питання питання питання. Шкода тільки, що відповіді на ці питання будуть дані лише після зміщення цьієї кодли
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 30.06.2021 17:30
    +3
    Клоуны.
    Ссылка
    Dozor
    online
      Dozor, 30.06.2021 17:29
    +4
    галимая показуха !(
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 30.06.2021 17:23
    +3
    Чувство патриотизма это всегда хорошо, но вот пиарятся на этом не нужно, сборная Украины своими действиями доказала за что болельщики её люблят так вы, те кто при власти тоже докажите, сделайте хоть что то для народа и вас тоже не забудут
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 30.06.2021 17:20
    +3
    Популисты хреновы
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 30.06.2021 17:05
    +2
    Владимир Копяк, 30.06.2021 16:57
    Верх идиотизма... Теперь понятно, почему вокруг полная нищета и разруха...
    більшість цей ідіотизм і обрала, тепер всі разом отримуємо
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 30.06.2021 16:57
    +4
    Верх идиотизма... Теперь понятно, почему вокруг полная нищета и разруха...
    Ссылка
    TylerDurden--
    online
      TylerDurden--, 30.06.2021 16:57
    +8
    справами уже б зайнялись, а не хайпом
    Ссылка
    TylerDurden--
    online
      TylerDurden--, 30.06.2021 16:57
    +8
    справами уже б зайнялись, а не хайпом
    Ссылка
    Dozor
    online
      Dozor, 30.06.2021 17:29
    +4
    галимая показуха !(
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 30.06.2021 16:57
    +4
    Верх идиотизма... Теперь понятно, почему вокруг полная нищета и разруха...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 30.06.2021 17:30
    +3
    Клоуны.
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 30.06.2021 17:23
    +3
    Чувство патриотизма это всегда хорошо, но вот пиарятся на этом не нужно, сборная Украины своими действиями доказала за что болельщики её люблят так вы, те кто при власти тоже докажите, сделайте хоть что то для народа и вас тоже не забудут
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 30.06.2021 17:20
    +3
    Популисты хреновы
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 30.06.2021 17:30
    +2
    За бюджетні кошти красти легше. Многомілліардний проект об'їзної дороги вивели з під тендерної процедури. НАвіщо? Питання питання питання. Шкода тільки, що відповіді на ці питання будуть дані лише після зміщення цьієї кодли
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 30.06.2021 17:05
    +2
    Владимир Копяк, 30.06.2021 16:57
    Верх идиотизма... Теперь понятно, почему вокруг полная нищета и разруха...
    більшість цей ідіотизм і обрала, тепер всі разом отримуємо
    Ссылка
    Дрозд Сергей
    online
      Дрозд Сергей, 30.06.2021 17:57
    +1
    Когда будет чемпионат по плаванию, что в плавках будут сидеть? Идиоты!
    Ссылка
    Vladislav Spirskuy
    online
      Vladislav Spirskuy, 30.06.2021 18:07
    0
    те відчуття коли власних досягнень в уряді немає, економіка в д@пі, а вони піаряться на патріотизмі, збірній, чужих заслугах... Шмигаль - 6 рєната. Що ще сказати?
    Ссылка
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