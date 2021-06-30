ФОТО. Кабмин провел заседание в новой форме сборной Украины

30 июня состоялось очередное заседание Кабинета Министров Украины, на котором рассматривали введение рынка земли.
Все члены Кабмина пришли на заседание в новой форме сборной Украины по футболу.
Отметим, что вчера команда Андрея Шевченко вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.
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Источник — Урядовий портал
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