Фонсека определился с новым клубом. Он едет тренировать в Турцию

Ожидается, что в ближайшие дни Паулу будет представлен в качестве наставника «Фенербахче»

  • 30.06.2021 16:21
  • 1230 просмотров
  • 1 комментарий
Фонсека определился с новым клубом. Он едет тренировать в Турцию
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Бывший главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, который после завершения сезона-2020/21 покинул римскую «Рому», близок к тому, чтобы возглавить «Фенербахче».

По данным турецкого телеканала TRT Spor, Фонсека согласился стать главным тренером «желтых канареек», президент которых в последние дни вел интенсивные переговоры с португальцем.

Условия сотрудничества Фонсеки и «Фенербахче» пока не раскрываются.

Напомним, ранее Фонсеку связывали с назначением в ряд клубов Европы, среди которых можно выделить «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас», «Ниццу» и «Наполи». Также была информация, что Фонсека готов возглавить сборную России.

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Источник — TRT Spor

(2 голоса)

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Комментарии
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 30.06.2021 16:39
    +1
    и отсюда физручилу выпрут
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 30.06.2021 16:39
    +1
    и отсюда физручилу выпрут
    Ссылка
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