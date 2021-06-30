Фонсека определился с новым клубом. Он едет тренировать в Турцию

Бывший главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека, который после завершения сезона-2020/21 покинул римскую «Рому», близок к тому, чтобы возглавить «Фенербахче».

По данным турецкого телеканала TRT Spor, Фонсека согласился стать главным тренером «желтых канареек», президент которых в последние дни вел интенсивные переговоры с португальцем.

Условия сотрудничества Фонсеки и «Фенербахче» пока не раскрываются.

Напомним, ранее Фонсеку связывали с назначением в ряд клубов Европы, среди которых можно выделить «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас», «Ниццу» и «Наполи». Также была информация, что Фонсека готов возглавить сборную России.