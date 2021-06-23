Фонсека готов обсудить назначение в сборную России

Бывший главный тренер «Шахтера» и «Ромы» Паулу Фонсека готов обсудить возможность возглавить сборную России.

Об этом сообщает агент португальского специалиста Марку Абреу.

«Фонсека — профессиональный тренер, и он готов трудиться там, где в него будут верить и где он сочтет подходящими условия для работы. Если бы из Российского футбольного союза (РФС) позвонили мне и предоставили что-то, я бы однозначно передал это моему клиенту. Паулу был бы готов обсудить этот вопрос, мы могли бы поговорить, и не возникло бы никаких проблем. Россия могла бы быть неплохим вариантом для продолжения карьеры. Но никто из РФС со мной не связывался», — сказал Абреу.

Напомним, что сборная России провалилась на Евро-2020, заняв последнее место в группе B.

Ранее сообщалось, что Паулу Фонсека может возглавить «Фиорентину».