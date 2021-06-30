ВИДЕО. Как сборная Украины праздновала историческую победу вместе с фанами

Сборная Украины шагает в 1/4 финала Евро-2020, где нашу команду ждет Англия! С британцами встретимся в субботу, 3.07 в Риме в 22:00



В этом выпуске:



1. Сборная празднует историческую победу вместе с болельщиками

2. Сыновья Шевченко приветствуют отца

3. Шева и Малиновский дают послематчевый комментарий

4. Болельщики провожают сборную со стадиона

