ВИДЕО. Как сборная Украины праздновала историческую победу вместе с фанами

Сборная Украины шагает в 1/4 финала Евро-2020, где нашу команду ждет Англия! С британцами встретимся в субботу, 3.07 в Риме в 22:00
В этом выпуске:
1. Сборная празднует историческую победу вместе с болельщиками
2. Сыновья Шевченко приветствуют отца
3. Шева и Малиновский дают послематчевый комментарий
4. Болельщики провожают сборную со стадиона
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Источник — YouTube
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