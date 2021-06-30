В Госдуме РФ разгневаны избиением российского болельщика фанатами Украины

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев выступил в своем репертуаре и гневно отреагировал на инцидент с избитым российским болельщиком на матче сборной Украины против Швеции в 1/8 финала Евро-2020:
«Два факта все же омрачили игру: инцидент с молодым человеком в форме сборной России и украинцы, которые играли с лозунгами националистического толка. Напомню, даже в УЕФА рекомендовали убрать запрещенные лозунги с формы.
Что касается болельщика, не так важно: россиянин он или нет. Большой респект парню, который не побоялся прийти на трибуну к украинским болельщикам с флагом и в форме сборной России. Очевидно, что он поддерживал Украину. Вместо того, чтобы на радости убрать все негативы и проблемы, украинские болельщики взяли и испортили праздник себе и другим. Какой смысл? Думаю, это сделано специально, чтобы зацепить или словить звезду в интернете. Люди приехали болеть, а по итогу получают негатив. Если я правильно понимаю, отобрали флаг и разорвали форму. Это лишь портит праздник.
Такие вещи недопустимы. Осуждаю и призываю прекратить подобные выходки. На трибуне же есть служба безопасности и система распознавания лиц – при желании можно найти и наказать нарушителей. Не совсем понятно, почему не отреагировала служба безопасности и стражи правопорядка. Наши дипломаты обязаны обратиться в полицию с просьбой разобраться с этим инцидентом. Дело надо довести до конца».
ФОТО. Болельщик с российским флагом
Источник — Чемпионат
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почему омрачили? приятный бонус к победе
Наши болельщики летом в шапках яныка на футбол не ходят!!!
У этих трёх дружков рожи кацапские....
Щас рашисты поднимут большую шумиху!!!
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Украинский болельщик в Санкт-Петербурге остался без национального флага во время просмотра матча между сборными Украины и Нидерландов на Евро-2020. Украинский флаг у него забрали российские полицейские.
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Историю об украинском флаге рассказал болельщик Арсен, который смотрел матч Украина – Нидерланды в фан-зоне в Санкт-Петербурге.
"Когда зашли на территорию фан-зоны, одного парня с украинским флагом отвели в сторону, а вернулся он уже без него. Мы узнали у него, что случилось. Он рассказал, что полицейские попросили убрать, чтобы пьяные русские, не дай бог, не докопались", – рассказал украинский болельщик.
У самого Арсена тоже были проблемы с российскими правоохранителями из-за национальных символов. В фан-зону он пришел в форме сборной Украины (правда, не указано, это новая форма с контуром Украины и лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!", или предыдущего образца).
"Когда проходил осмотр в форме сборной Украины, полицейские устроили совещание, стоит ли вообще меня пускать", – рассказал Арсен
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Свино -Свищев не хочет как то прокомментировать данный эпизод ?
Наверное не нужно мальчикам нетрадиционной ориентации ходить на вечеринки традиционно нормальных людей...
Ну забрали власовскую тряпку и ушанку с запрещённой символикой и накинули украинский флаг
Избиения не вижу
футбол, Швеция-Украина, в Шотландии...
то какого х**я приходить в ушанке с советской кокардой и с аквафрешем???
Тому ця людина ще легко все пережила. Прийшов провакатор навмисно.
футбол, Швеция-Украина, в Шотландии...
то какого х**я приходить в ушанке с советской кокардой и с аквафрешем???
Тому ця людина ще легко все пережила. Прийшов провакатор навмисно.
😂😂😂
Наши болельщики летом в шапках яныка на футбол не ходят!!!
У этих трёх дружков рожи кацапские....
Щас рашисты поднимут большую шумиху!!!
---
Украинский болельщик в Санкт-Петербурге остался без национального флага во время просмотра матча между сборными Украины и Нидерландов на Евро-2020. Украинский флаг у него забрали российские полицейские.
----
Историю об украинском флаге рассказал болельщик Арсен, который смотрел матч Украина – Нидерланды в фан-зоне в Санкт-Петербурге.
"Когда зашли на территорию фан-зоны, одного парня с украинским флагом отвели в сторону, а вернулся он уже без него. Мы узнали у него, что случилось. Он рассказал, что полицейские попросили убрать, чтобы пьяные русские, не дай бог, не докопались", – рассказал украинский болельщик.
У самого Арсена тоже были проблемы с российскими правоохранителями из-за национальных символов. В фан-зону он пришел в форме сборной Украины (правда, не указано, это новая форма с контуром Украины и лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!", или предыдущего образца).
"Когда проходил осмотр в форме сборной Украины, полицейские устроили совещание, стоит ли вообще меня пускать", – рассказал Арсен
------------------
Свино -Свищев не хочет как то прокомментировать данный эпизод ?
Наверное не нужно мальчикам нетрадиционной ориентации ходить на вечеринки традиционно нормальных людей...
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