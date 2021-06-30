В Госдуме РФ разгневаны избиением российского болельщика фанатами Украины

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев выступил в своем репертуаре и гневно отреагировал на инцидент с избитым российским болельщиком на матче сборной Украины против Швеции в 1/8 финала Евро-2020:

«Два факта все же омрачили игру: инцидент с молодым человеком в форме сборной России и украинцы, которые играли с лозунгами националистического толка. Напомню, даже в УЕФА рекомендовали убрать запрещенные лозунги с формы.

Что касается болельщика, не так важно: россиянин он или нет. Большой респект парню, который не побоялся прийти на трибуну к украинским болельщикам с флагом и в форме сборной России. Очевидно, что он поддерживал Украину. Вместо того, чтобы на радости убрать все негативы и проблемы, украинские болельщики взяли и испортили праздник себе и другим. Какой смысл? Думаю, это сделано специально, чтобы зацепить или словить звезду в интернете. Люди приехали болеть, а по итогу получают негатив. Если я правильно понимаю, отобрали флаг и разорвали форму. Это лишь портит праздник.

Такие вещи недопустимы. Осуждаю и призываю прекратить подобные выходки. На трибуне же есть служба безопасности и система распознавания лиц – при желании можно найти и наказать нарушителей. Не совсем понятно, почему не отреагировала служба безопасности и стражи правопорядка. Наши дипломаты обязаны обратиться в полицию с просьбой разобраться с этим инцидентом. Дело надо довести до конца».

ФОТО. Болельщик с российским флагом