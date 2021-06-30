В Госдуме РФ разгневаны избиением российского болельщика фанатами Украины

Российский депутат Дмитрий Свищев выступил в своем репертуаре

  • 30.06.2021 15:35
  • 9101 просмотр
  • 34 комментария
В Госдуме РФ разгневаны избиением российского болельщика фанатами Украины
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Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев выступил в своем репертуаре и гневно отреагировал на инцидент с избитым российским болельщиком на матче сборной Украины против Швеции в 1/8 финала Евро-2020:

«Два факта все же омрачили игру: инцидент с молодым человеком в форме сборной России и украинцы, которые играли с лозунгами националистического толка. Напомню, даже в УЕФА рекомендовали убрать запрещенные лозунги с формы.

Что касается болельщика, не так важно: россиянин он или нет. Большой респект парню, который не побоялся прийти на трибуну к украинским болельщикам с флагом и в форме сборной России. Очевидно, что он поддерживал Украину. Вместо того, чтобы на радости убрать все негативы и проблемы, украинские болельщики взяли и испортили праздник себе и другим. Какой смысл? Думаю, это сделано специально, чтобы зацепить или словить звезду в интернете. Люди приехали болеть, а по итогу получают негатив. Если я правильно понимаю, отобрали флаг и разорвали форму. Это лишь портит праздник.

Такие вещи недопустимы. Осуждаю и призываю прекратить подобные выходки. На трибуне же есть служба безопасности и система распознавания лиц – при желании можно найти и наказать нарушителей. Не совсем понятно, почему не отреагировала служба безопасности и стражи правопорядка. Наши дипломаты обязаны обратиться в полицию с просьбой разобраться с этим инцидентом. Дело надо довести до конца».

 

ФОТО. Болельщик с российским флагом

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Источник — Чемпионат

(12 голосов)

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Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 30.06.2021 16:47
    0
    “Два факта все же омрачили игру”（с）
    ---------------------
    почему омрачили? приятный бонус к победе
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 30.06.2021 16:29
    +1
    Росія запам'яталась на цьому чемпіонаті лиш зі скандалами, але ніяк не грою...
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    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 30.06.2021 16:26
    0
    "Избиение" - это слишком громко сказано.
    Ссылка
    Xron7777
    online
      Xron7777, 30.06.2021 16:26
    0
    Если бы этот так называемый фанат был мужиком,то об этом инциденте никто бы даже не узнал.кто из нас не получал звиздюлей в нашей жизни?
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    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 30.06.2021 16:21
    +1
    KIEWADIM, 30.06.2021 16:01
    Еще не понятно за что его побили. Може он провоцировал каким то образом наших ребят.
    так там і незрозуміло, хто йому ляща дав... Так, побоїще для лаптєногих ТВновин не особливо вийшло... нема распятиіх мальчІков, ізнасІлованих бабушек...
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    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 30.06.2021 16:21
    +5
    Сдаётся мне,друзья,это была провокация
    Ссылка
    potemkin78
    online
      potemkin78, 30.06.2021 16:16
    +1
    у меня лично больше вопросов к шотландцам, какого эти два тела оказалось в фан секторе нашей сборной
    Ссылка
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 30.06.2021 16:15
    +4
    Пусть скажут спасибо, что живой ушел со стадиона.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 30.06.2021 16:15
    +2
    рузге - ущербні як завжди, що на трибунах, що в Думі, що на футбольному полі!...
    Ссылка
    iigor-komp
    online
      iigor-komp, 30.06.2021 16:13
    +5
    Все понимают что это спланированная провокация, походу и били его свои в давних футболках СУ.
    Наши болельщики летом в шапках яныка на футбол не ходят!!!
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 30.06.2021 16:10
    +4
    100% провокация!!!
    У этих трёх дружков рожи кацапские....
    Щас рашисты поднимут большую шумиху!!!
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 30.06.2021 16:09
    +4
    Российская полиция забрала флаг Украины в болельщика во время просмотра матча Евро-2020
    ---
    Украинский болельщик в Санкт-Петербурге остался без национального флага во время просмотра матча между сборными Украины и Нидерландов на Евро-2020. Украинский флаг у него забрали российские полицейские.
    ----
    Историю об украинском флаге рассказал болельщик Арсен, который смотрел матч Украина – Нидерланды в фан-зоне в Санкт-Петербурге.
    "Когда зашли на территорию фан-зоны, одного парня с украинским флагом отвели в сторону, а вернулся он уже без него. Мы узнали у него, что случилось. Он рассказал, что полицейские попросили убрать, чтобы пьяные русские, не дай бог, не докопались", – рассказал украинский болельщик.
    У самого Арсена тоже были проблемы с российскими правоохранителями из-за национальных символов. В фан-зону он пришел в форме сборной Украины (правда, не указано, это новая форма с контуром Украины и лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!", или предыдущего образца).
    "Когда проходил осмотр в форме сборной Украины, полицейские устроили совещание, стоит ли вообще меня пускать", – рассказал Арсен
    ------------------
    Свино -Свищев не хочет как то прокомментировать данный эпизод ?
    Ссылка
    Shchebet
    online
      Shchebet, 30.06.2021 16:07
    +4
    А говорили - хоть камни с неба.... А теперь ихтамнетов обижают...
    Наверное не нужно мальчикам нетрадиционной ориентации ходить на вечеринки традиционно нормальных людей...
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 30.06.2021 16:07
    +2
    Олег Мандрівник, 30.06.2021 16:02
    А песенку болельщиков он чего не вспомнил?
    они уже привыкли
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 30.06.2021 16:06
    +2
    Кстати, а где избиение то?
    Ну забрали власовскую тряпку и ушанку с запрещённой символикой и накинули украинский флаг
    Избиения не вижу
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 30.06.2021 16:04
    +7
    не 23 февраля, не день десантника, не 7 ноября, не концерт про радную говень, не голососование за обнуление моли...
    футбол, Швеция-Украина, в Шотландии...
    то какого х**я приходить в ушанке с советской кокардой и с аквафрешем???
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 30.06.2021 16:03
    +6
    А якби прийшла людина на футбол в москові із прапором України і формою де Крим Український? Його б не тільки побили, а ще й затримали і посадили на 5 років за грати. Бо ж там наша форма визнана терористичною.
    Тому ця людина ще легко все пережила. Прийшов провакатор навмисно.
    Ссылка
    OLEXANDER
    online
      OLEXANDER, 30.06.2021 16:03
    -2
    BekXanov, 30.06.2021 15:52
    Вопролс нафига ты пришёл с флагом на наши трибуны?С какой целью?Получил заслужено !.Хочешь болеть за нашу сборную не вопрос но не провоцируй.Для нас это власовско фашискый флаг агрессора.До тех пор пока гибнут наши парни и захвачены наши земли ни о какой дружбе и понимании речи не может быть !
    Згоден з вами, алеєперед тим як битиєпотрібно було аргументувати все за кордоном і обоснувати правильно. А так вийшло якось злегка некультурно.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 30.06.2021 16:02
    +3
    А песенку болельщиков он чего не вспомнил?
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 30.06.2021 16:02
    +4
    Ну, вот, опять... Шотландцские болельщики переоделись в форму сборной Украины и почти распяли рускАгаварящего мальчика
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 30.06.2021 15:40
    +17
    Мне интересно , если бы в 43 какой-то дружелюбный немец ( или не немец) решил бы пройтись по Москве с флагом Германии , он бы успел объяснить что имееет чисто дружеские намерения, или его бы сразу завалили ?
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 30.06.2021 15:52
    +11
    Вопролс нафига ты пришёл с флагом на наши трибуны?С какой целью?Получил заслужено !.Хочешь болеть за нашу сборную не вопрос но не провоцируй.Для нас это власовско фашискый флаг агрессора.До тех пор пока гибнут наши парни и захвачены наши земли ни о какой дружбе и понимании речи не может быть !
    Ссылка
    stalker digga
    online
      stalker digga, 30.06.2021 15:41
    +11
    Похоже на подготовленную провокацию.
    Ссылка
    Piranio4000
    online
      Piranio4000, 30.06.2021 15:54
    +9
    чё-то с ним ещё очень мягко обошлись
    Ссылка
    Xron7777
    online
      Xron7777, 30.06.2021 15:45
    +9
    Русская "девочка"получила по щам пару ударов,а роздули на весь мир.браво! Провокатор получил по заслугам.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 30.06.2021 15:45
    +8
    Funny__Cat_, 30.06.2021 15:40
    Мне интересно , если бы в 43 какой-то дружелюбный немец ( или не немец) решил бы пройтись по Москве с флагом Германии , он бы успел объяснить что имееет чисто дружеские намерения, или его бы сразу завалили ?
    Я просто поражен гуманизмом Украинских болельщиков!
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 30.06.2021 16:04
    +7
    не 23 февраля, не день десантника, не 7 ноября, не концерт про радную говень, не голососование за обнуление моли...
    футбол, Швеция-Украина, в Шотландии...
    то какого х**я приходить в ушанке с советской кокардой и с аквафрешем???
    Ссылка
    Сергей Викторович
    online
      Сергей Викторович, 30.06.2021 15:59
    +7
    Если б "ы можно было, я бы задал вопрос этому недоумку из "госдуры" :"Что бы случилось с человеком, который в 1941 году, после начала войны, вышел бы на улицу в москве в повязке со свастикой ? ". Мокшане не могут понять, что "после Крыма" их государственные атрибуты ассоциируются у украинцев, как символы страны-агрессора. И реакция будет соответствуюшая !!!
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 30.06.2021 16:03
    +6
    А якби прийшла людина на футбол в москові із прапором України і формою де Крим Український? Його б не тільки побили, а ще й затримали і посадили на 5 років за грати. Бо ж там наша форма визнана терористичною.
    Тому ця людина ще легко все пережила. Прийшов провакатор навмисно.
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 30.06.2021 15:44
    +6
    Ще щястя, що той срашистський телепень не бив себе в груди, що він депутат Госдури.
    😂😂😂
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 30.06.2021 16:21
    +5
    Сдаётся мне,друзья,это была провокация
    Ссылка
    iigor-komp
    online
      iigor-komp, 30.06.2021 16:13
    +5
    Все понимают что это спланированная провокация, походу и били его свои в давних футболках СУ.
    Наши болельщики летом в шапках яныка на футбол не ходят!!!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 30.06.2021 15:53
    +5
    Ці "два факти " - це сама більша проблема рассєйського футболу.... Все інше в них добре, достойно виступили, порадували вболівальників своєю грою і т.д.
    Ссылка
    Interstellar Петрович
    online
      Interstellar Петрович, 30.06.2021 16:15
    +4
    Пусть скажут спасибо, что живой ушел со стадиона.
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 30.06.2021 16:10
    +4
    100% провокация!!!
    У этих трёх дружков рожи кацапские....
    Щас рашисты поднимут большую шумиху!!!
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 30.06.2021 16:09
    +4
    Российская полиция забрала флаг Украины в болельщика во время просмотра матча Евро-2020
    ---
    Украинский болельщик в Санкт-Петербурге остался без национального флага во время просмотра матча между сборными Украины и Нидерландов на Евро-2020. Украинский флаг у него забрали российские полицейские.
    ----
    Историю об украинском флаге рассказал болельщик Арсен, который смотрел матч Украина – Нидерланды в фан-зоне в Санкт-Петербурге.
    "Когда зашли на территорию фан-зоны, одного парня с украинским флагом отвели в сторону, а вернулся он уже без него. Мы узнали у него, что случилось. Он рассказал, что полицейские попросили убрать, чтобы пьяные русские, не дай бог, не докопались", – рассказал украинский болельщик.
    У самого Арсена тоже были проблемы с российскими правоохранителями из-за национальных символов. В фан-зону он пришел в форме сборной Украины (правда, не указано, это новая форма с контуром Украины и лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!", или предыдущего образца).
    "Когда проходил осмотр в форме сборной Украины, полицейские устроили совещание, стоит ли вообще меня пускать", – рассказал Арсен
    ------------------
    Свино -Свищев не хочет как то прокомментировать данный эпизод ?
    Ссылка
    Shchebet
    online
      Shchebet, 30.06.2021 16:07
    +4
    А говорили - хоть камни с неба.... А теперь ихтамнетов обижают...
    Наверное не нужно мальчикам нетрадиционной ориентации ходить на вечеринки традиционно нормальных людей...
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 30.06.2021 16:02
    +4
    Ну, вот, опять... Шотландцские болельщики переоделись в форму сборной Украины и почти распяли рускАгаварящего мальчика
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 30.06.2021 15:58
    +4
    bullyUA, 30.06.2021 15:45
    Я просто поражен гуманизмом Украинских болельщиков!
    Так да, мы вообще дружелюбный народ
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 30.06.2021 15:54
    +4
    BekXanov, 30.06.2021 15:52
    Вопролс нафига ты пришёл с флагом на наши трибуны?С какой целью?Получил заслужено !.Хочешь болеть за нашу сборную не вопрос но не провоцируй.Для нас это власовско фашискый флаг агрессора.До тех пор пока гибнут наши парни и захвачены наши земли ни о какой дружбе и понимании речи не может быть !
    Вата головного мозга. Слава распятого мальчика в красных трусиках не дает ему покоя.
    Ссылка
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