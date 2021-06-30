Аналитики оценили шансы Украины на выигрыш Евро-2020

Аналитический портал The Analyst оценил шансы восьми оставшихся сборных на Евро-2020 на победу в турнире.



Украина не входит в число фаворитов, нам дают всего 4.1% на завоевания титула. Столько же у Швейцарии, меньше лишь у Чехии (2.7%).



В лидерах Испания (24.5%), Бельгия (24.3%), Англия (18.1%) и Италия (15.2%).



Отметим, что шансы сборной Украины выйти в полуфинал составляют 31.8%, в финал – 16.6%.

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