Аналитики оценили шансы Украины на выигрыш Евро-2020

Их очень мало, но они есть

  • 30.06.2021 15:20
  • 6895 просмотров
  • 3 комментария
Аналитики оценили шансы Украины на выигрыш Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Аналитический портал The Analyst оценил шансы восьми оставшихся сборных на Евро-2020 на победу в турнире.
 
Украина не входит в число фаворитов, нам дают всего 4.1% на завоевания титула. Столько же у Швейцарии, меньше лишь у Чехии (2.7%).
 
В лидерах Испания (24.5%), Бельгия (24.3%), Англия (18.1%) и Италия (15.2%).
 
Отметим, что шансы сборной Украины выйти в полуфинал составляют 31.8%, в финал – 16.6%.

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Источник — The Analyst

(18 голосов)

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Комментарии
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 30.06.2021 15:53
    0
    stalker digga, 30.06.2021 15:51
    А какой был шанс что Украина дойдет до 1/4 финала?
    Та в принципі до початку Євро мало хто сумнівався, що Україна вийде з групи. Пригоди почалися з початком турніру.
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 30.06.2021 15:51
    0
    Іспанія, як на мене, фаворит. Я би ще Данію не забував. Дуже міцний характер у команди.
    Ссылка
    stalker digga
    online
      stalker digga, 30.06.2021 15:51
    0
    А какой был шанс что Украина дойдет до 1/4 финала?
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 30.06.2021 15:53
    0
    stalker digga, 30.06.2021 15:51
    А какой был шанс что Украина дойдет до 1/4 финала?
    Та в принципі до початку Євро мало хто сумнівався, що Україна вийде з групи. Пригоди почалися з початком турніру.
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 30.06.2021 15:51
    0
    Іспанія, як на мене, фаворит. Я би ще Данію не забував. Дуже міцний характер у команди.
    Ссылка
    stalker digga
    online
      stalker digga, 30.06.2021 15:51
    0
    А какой был шанс что Украина дойдет до 1/4 финала?
    Ссылка
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