Аналитики оценили шансы Украины на выигрыш Евро-2020

Аналитический портал The Analyst оценил шансы восьми оставшихся сборных на Евро-2020 на победу в турнире.
Украина не входит в число фаворитов, нам дают всего 4.1% на завоевания титула. Столько же у Швейцарии, меньше лишь у Чехии (2.7%).
В лидерах Испания (24.5%), Бельгия (24.3%), Англия (18.1%) и Италия (15.2%).
Отметим, что шансы сборной Украины выйти в полуфинал составляют 31.8%, в финал – 16.6%.
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Источник — The Analyst
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