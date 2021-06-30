Украина – Англия. Букмекеры не верят в команду Андрея Шевченко

Англия – большой фаворит

  • 30.06.2021 14:37
  • 4278 просмотров
  • 1 комментарий
Украина – Англия. Букмекеры не верят в команду Андрея Шевченко
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 3-го июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы, в котором национальная сборная Украины сыграет с Англией. 
 
Букмекеры уверены в проходе команды Гарета Саутгейта, но все же оставляют небольшие шансы парням Андрея Шевченко. На победу Англии в основное время можно поставить с коэффициентом 1.47, на ничью - 4.5, поражение оценено в 8.4.
 
Проход Украины в 1/4 финала оценен в 4.9, проход Англии – в 1.18.
 
Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 2.33. Основные тоталы – ТБ2.5 – 2.06, ТМ2.5 – 1.85.
 
Матч Украина – Англия состоится на «Стадио Олимпико» в Риме. Начало встречи в 22:00 по Киеву. 

Сетка плей-офф Евро-2020. Украина сыграет в четвертьфинале против Англии!

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 30.06.2021 14:44
    +2
    Круто. Зазвичай кофт із цифрами 1,4 не заходять. Тобто можна на Україну 1х топить останні гроші
    Ссылка
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 30.06.2021 14:44
    +2
    Круто. Зазвичай кофт із цифрами 1,4 не заходять. Тобто можна на Україну 1х топить останні гроші
    Ссылка
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