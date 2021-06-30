Украина – Англия. Букмекеры не верят в команду Андрея Шевченко

В субботу, 3-го июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы, в котором национальная сборная Украины сыграет с Англией.



Букмекеры уверены в проходе команды Гарета Саутгейта, но все же оставляют небольшие шансы парням Андрея Шевченко. На победу Англии в основное время можно поставить с коэффициентом 1.47, на ничью - 4.5, поражение оценено в 8.4.



Проход Украины в 1/4 финала оценен в 4.9, проход Англии – в 1.18.



Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 2.33. Основные тоталы – ТБ2.5 – 2.06, ТМ2.5 – 1.85.



Матч Украина – Англия состоится на «Стадио Олимпико» в Риме. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

Сетка плей-офф Евро-2020. Украина сыграет в четвертьфинале против Англии!