Украина – Англия. Букмекеры не верят в команду Андрея Шевченко

В субботу, 3-го июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы, в котором национальная сборная Украины сыграет с Англией.
Букмекеры уверены в проходе команды Гарета Саутгейта, но все же оставляют небольшие шансы парням Андрея Шевченко. На победу Англии в основное время можно поставить с коэффициентом 1.47, на ничью - 4.5, поражение оценено в 8.4.
Проход Украины в 1/4 финала оценен в 4.9, проход Англии – в 1.18.
Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 2.33. Основные тоталы – ТБ2.5 – 2.06, ТМ2.5 – 1.85.
Матч Украина – Англия состоится на «Стадио Олимпико» в Риме. Начало встречи в 22:00 по Киеву.
Сетка плей-офф Евро-2020. Украина сыграет в четвертьфинале против Англии!
Источник — Sport.ua
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