Луческу не рассчитывает на Костевича, игрок отправится в аренду

Киевское «Динамо» уехало на предсезонные сборы в Швейцарию без нескольких игроков первой команды. Кроме Никиты Бурды и Дениса Попова в Киеве также остался и продолжает работу по индивидуальной программе защитник Владимир Костевич.
По информации источника, процесс восстановления игрока затянулся, поэтому в ближайшее время помочь команде он не сможет. Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу на него сейчас не рассчитывает, потому есть вероятность, что после полного восстановления футболист отправится в аренду, чтобы набрать свои оптимальные кондиции и игровую форму.
Костевич перешел в «Динамо» из польского «Леха» в октябре 2020 года, однако не провел за киевлян ни одного матча.
Источник: Травма Беседина серьезная. Динамо выходит на трансферный рынок
Источник — Meta-ratings.com.ua
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