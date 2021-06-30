У Беседина подозрение на повреждение крестообразных связок колена

Нападающий сборной Украины Артем Беседин в поединке со Швецией получил тяжелую травму, из-за которой больше не сыграет на турнире. Беседин уже оставил расположение сборной и отправился в Киев на углубленное медицинское обследование.

Первое обследование, которое провел доктор сборной Украины Артур Глущенко, показало повреждение сразу нескольких мышц ноги. Также есть подозрение на повреждение крестообразных связок колена. Более точный диагноз можно буде поставить после проведения МРТ.