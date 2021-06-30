У Беседина подозрение на повреждение крестообразных связок колена

Форвард оставил расположение сборной Украины и отправился на обследование в Киев

  • 30.06.2021 14:36
  • 2279 просмотров
  • 2 комментария
У Беседина подозрение на повреждение крестообразных связок колена
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий сборной Украины Артем Беседин в поединке со Швецией получил тяжелую травму, из-за которой больше не сыграет на турнире. Беседин уже оставил расположение сборной и отправился в Киев на углубленное медицинское обследование.

Первое обследование, которое провел доктор сборной Украины Артур Глущенко, показало повреждение сразу нескольких мышц ноги. Также есть подозрение на повреждение крестообразных связок колена. Более точный диагноз можно буде поставить после проведения МРТ.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    VIPsector1
    online
      VIPsector1, 30.06.2021 14:53
    +9
    Дорогой Артём Беседин! Спасибо! За то, что не убрал ногу, а играл так, как того хотелось твоей душе. Искренне, прямо и честно! Ты закрыл всем рот и по праву называешься игроком национальной сборной Украины! Тебе уважаение из Харькова и скорейшего восстановления. Нам ещё на ЧМ пробиваться! У тебя всё впереди. Я рад за всю команду, но твой момент ты использовал самым мужественным спопсобом. Спасибо за всё!!!
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 30.06.2021 14:52
    +1
    Ну якщо нога так зігнулась вбік то хрести точно порвані, нажаль. А це мінімум пів року- рік
    Ссылка
    VIPsector1
    online
      VIPsector1, 30.06.2021 14:53
    +9
    Дорогой Артём Беседин! Спасибо! За то, что не убрал ногу, а играл так, как того хотелось твоей душе. Искренне, прямо и честно! Ты закрыл всем рот и по праву называешься игроком национальной сборной Украины! Тебе уважаение из Харькова и скорейшего восстановления. Нам ещё на ЧМ пробиваться! У тебя всё впереди. Я рад за всю команду, но твой момент ты использовал самым мужественным спопсобом. Спасибо за всё!!!
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 30.06.2021 14:52
    +1
    Ну якщо нога так зігнулась вбік то хрести точно порвані, нажаль. А це мінімум пів року- рік
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности