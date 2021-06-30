Элина Свитолина – Алисон ван Эйтванк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) стартует в основной сетке Уимблдона.



В матче первого круга украинка сразится против Алисон ван Эйтванк из Бельгии (№57 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №1. Время начала – 15:00 по Киеву.

Ранее девушки встречались один раз, победила украинка.



Во втором круге победительница встречи сразится против Магды Линетт из Польши (№44 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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