Элина Свитолина – Алисон ван Эйтванк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга Уимблдона

  • 30.06.2021 15:15
  • 5399 просмотров
  • 15 комментариев
Элина Свитолина – Алисон ван Эйтванк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алисон ван Эйтванк

30 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) стартует в основной сетке Уимблдона.
 
В матче первого круга украинка сразится против Алисон ван Эйтванк из Бельгии (№57 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №1. Время начала – 15:00 по Киеву.

📺 Видеотрансляция

Ранее девушки встречались один раз, победила украинка.
 
Во втором круге победительница встречи сразится против Магды Линетт из Польши (№44 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Sashamar
    online
      Sashamar, 30.06.2021 15:17
    +1
    Тут поки що Андреєску в одну хвіртку програла Корне. Або трава їй зовсім не підходить, або взагалі казочка під назвою "Б'янка" добігла кінця.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 30.06.2021 15:17
    0
    Elis, 30.06.2021 15:16
    Еліна веде 2:1, я не той матч дивлюсь?))
    Гы...... Нельзя работать и смотреть одновременно)))))
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 30.06.2021 15:16
    0
    sv_2000, 30.06.2021 15:15
    Ох и страшная эта Эйтванк.... Свитолина, конечно, на много симпатичнее.... К сожалению, пока это единственное ее преимущество в матче))) Первые 2 гейма влетела в одну калитку((
    Наконец-то проснулась)) Хорошо отработала на своей подаче
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 30.06.2021 15:16
    0
    sv_2000, 30.06.2021 15:15
    Ох и страшная эта Эйтванк.... Свитолина, конечно, на много симпатичнее.... К сожалению, пока это единственное ее преимущество в матче))) Первые 2 гейма влетела в одну калитку((
    Еліна веде 2:1, я не той матч дивлюсь?))
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 30.06.2021 15:16
    +1
    sv_2000, 30.06.2021 15:15
    Ох и страшная эта Эйтванк.... Свитолина, конечно, на много симпатичнее.... К сожалению, пока это единственное ее преимущество в матче))) Первые 2 гейма влетела в одну калитку((
    як це перші два гейми... рахунок 1-1
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 30.06.2021 15:15
    0
    Ох и страшная эта Эйтванк.... Свитолина, конечно, на много симпатичнее.... К сожалению, пока это единственное ее преимущество в матче))) Первые 2 гейма влетела в одну калитку((
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 30.06.2021 15:13
    0
    Alehandro, 30.06.2021 15:09
    http://live.jokerswidget.org/freelivematch/9068423043462070.html
    Дякую!
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 30.06.2021 15:13
    0
    https://www.sport-tv.pro/2020/225/blog-post_88.html
    Ссылка
    korrektno
    online
      korrektno, 30.06.2021 15:10
    +1
    dudigo78, 30.06.2021 15:08
    не хочуть ніде показувати цей матч
    Канал "Сетанта"
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 30.06.2021 15:10
    +1
    По Сетанте показывают. Ссылку не дам, у меня в свит.тв
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 30.06.2021 15:09
    0
    трансляції нема абсолютно ніде. перший гейм просто жах судячи з флешскору
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 30.06.2021 15:09
    +1
    http://live.jokerswidget.org/freelivematch/9068423043462070.html
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 30.06.2021 15:08
    +1
    Матч іде. Хтось має посилання? Не можу знайти
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 30.06.2021 15:08
    0
    не хочуть ніде показувати цей матч
    Ссылка
    Publius
    online
      Publius, 30.06.2021 15:04
    0
    Ну і? Розминка вже розпочалась.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 30.06.2021 15:17
    +1
    Тут поки що Андреєску в одну хвіртку програла Корне. Або трава їй зовсім не підходить, або взагалі казочка під назвою "Б'янка" добігла кінця.
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 30.06.2021 15:16
    +1
    sv_2000, 30.06.2021 15:15
    Ох и страшная эта Эйтванк.... Свитолина, конечно, на много симпатичнее.... К сожалению, пока это единственное ее преимущество в матче))) Первые 2 гейма влетела в одну калитку((
    як це перші два гейми... рахунок 1-1
    Ссылка
    korrektno
    online
      korrektno, 30.06.2021 15:10
    +1
    dudigo78, 30.06.2021 15:08
    не хочуть ніде показувати цей матч
    Канал "Сетанта"
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 30.06.2021 15:10
    +1
    По Сетанте показывают. Ссылку не дам, у меня в свит.тв
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 30.06.2021 15:09
    +1
    http://live.jokerswidget.org/freelivematch/9068423043462070.html
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 30.06.2021 15:08
    +1
    Матч іде. Хтось має посилання? Не можу знайти
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 30.06.2021 15:17
    0
    Elis, 30.06.2021 15:16
    Еліна веде 2:1, я не той матч дивлюсь?))
    Гы...... Нельзя работать и смотреть одновременно)))))
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 30.06.2021 15:16
    0
    sv_2000, 30.06.2021 15:15
    Ох и страшная эта Эйтванк.... Свитолина, конечно, на много симпатичнее.... К сожалению, пока это единственное ее преимущество в матче))) Первые 2 гейма влетела в одну калитку((
    Наконец-то проснулась)) Хорошо отработала на своей подаче
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 30.06.2021 15:16
    0
    sv_2000, 30.06.2021 15:15
    Ох и страшная эта Эйтванк.... Свитолина, конечно, на много симпатичнее.... К сожалению, пока это единственное ее преимущество в матче))) Первые 2 гейма влетела в одну калитку((
    Еліна веде 2:1, я не той матч дивлюсь?))
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 30.06.2021 15:15
    0
    Ох и страшная эта Эйтванк.... Свитолина, конечно, на много симпатичнее.... К сожалению, пока это единственное ее преимущество в матче))) Первые 2 гейма влетела в одну калитку((
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 30.06.2021 15:13
    0
    Alehandro, 30.06.2021 15:09
    http://live.jokerswidget.org/freelivematch/9068423043462070.html
    Дякую!
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 30.06.2021 15:13
    0
    https://www.sport-tv.pro/2020/225/blog-post_88.html
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 30.06.2021 15:09
    0
    трансляції нема абсолютно ніде. перший гейм просто жах судячи з флешскору
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 30.06.2021 15:08
    0
    не хочуть ніде показувати цей матч
    Ссылка
    Publius
    online
      Publius, 30.06.2021 15:04
    0
    Ну і? Розминка вже розпочалась.
    Ссылка
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